İştah şurubu

rabzonsporlu futbolcular, maç boyunca adeta iştah şurubu içmiş gibiydiler. Öyle ya sezonun geride kalan 14 maçlık ilk bölümünde futbol iştahı olmayan bir Trabzonspor izlemiştik. Dünya Kupası nedeniyle verilen uzun aranın ardından lige dönüş maçının da Fenerbahçe ile olması, Samsunspor kupa sınavını hayli önemli hale getirmişti. Hüseyin Eroğlu geldikten sonra maç kaybetmeyen Samsunspor'da çok fazla sakat oyuncu vardı. Ama maça büyük bir oyun iştahı ile başlayan Trabzonspor ilk yarıda sonuca gitmeyi başardı. Trabzonspor adına artıları şöyle özetleyebiliriz:

1) Goller kanat akınlarından geldi. İlk golde Naci Ünüvar-Bakasetas-Umut Bozok işbirliği alkış aldı. İkinci golde de Terezeguet'in sağdan yaptığı orta ve atılan gol usta işiydi.

2) Orta saha daha üretkendi. Doğucan-Bakasetas işbirliği Trabzonspor'u daha dirençli hale getirdi.

3) Trabzonspor önde çoğalmayı başarınca daha fazla pozisyon üretti.

4) Yana-geriye ve kontrollü oyundan vazgeçip, hızlı ve dikine oyun tribünlerdeki taraftarları da mutlu etti. Takımın pas kalitesi de artmış görünüyor.

5) Arif Boşluk ve Naci Ünüvar, adeta iki yeni transfer gibi. Özellikle Naci Ünüvar'ın aklı hep golde. İyi de şut atıyor. 2 golünün yanında hep oyunun içinde ve zeki bir oyuncu.

6) Bakasetas, Trabzonspor'un gaz pedalı; Trezeguet de turbo motoru gibiydi. İki oyuncu da çok formda.

7) Takımın kondüsyonu üst seviyeye ulaşmış. Ligin ilk bölümünde koşmayan, savaşmayan Trabzonspor dünkü maçta son şampiyona yakışır bir futbol oynadı.

8) Trabzonspor, bu uzun arada yeni taktikler ve oyun organizasyonları geliştirmiş. Oyunun yönünü değiştirme-savunmayı önde kurmaserbest vuruş organizasyonları gibi. Kısacası Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor'un oyun iştahı ve futbolcuların yükselen formu, bordo-mavili camiayı mutlu etti. Naci Ünüvar, bu takımda daha fazla süre almalı. Cumartesi günü iki iştahlı ve moralli takımın derbi mücadelesi, bir futbol ziyafetine dönüşecek gibi görünüyor.