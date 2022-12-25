Avcı’nın verdiği ders!

İki takım da derbiye kontrollü bir oyunla başladı. Trabzonspor'un sabırlı oyununa alışmıştık ama Fenerbahçe'yi bu sezon ilk kez bu kadar 'hücum' felsefesinden uzak gördük. Oyun ilk yarıda orta alanda kilitlendi, iki takım da hücumda net gol pozisyonuna giremedi. King'in üst direkte patlayan şutu dışında koca ilk yarıda (45+7) futbol adına sahada bir güzellik göremedik. İki takım da kenarları iyi kapattı, göbekten gol fırsatı vermedi.

Trabzonspor adına ilk bölümde sahanın en iyisi Abdülkadir Ömür'dü.

Ömür, bütün hücum aksiyonlarında olduğu gibi oyunun savunma bölümünde de vardı. Sahada basmadık yer bırakmadı. Hakem Halil Umut Meler ilk yarıda tam 6 sarı kart çıkarırken; Bakasetas ve Batshuayi'ye gösterdiği kartlar gereksizdi.

Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo, müthiş hamleler yaptı. İlk yarıda daha çok pas yapan, daha çok topla oynayan taraf Trabzonspor'du. Ama gol yollarında etkisiz kaldı bordomavililer.

Maxi Gomez, yıpratıcı bir santrfor değil. Sörloth ve Cornelius'tan sonra Maxi Gomez, Abdullah Avcı'nın oyun anlayışı ile uyuşmuyor.

Edin Visca ise hiç hazır bir görüntü vermedi ilk yarıda. Tempolu oyunu Trezeguet'nin kanadından oynamaya çalıştı Trabzonspor. Fenerbahçe ilk yarıda iyi savunma yaparken, tıpkı Trabzonspor gibi hücumda etkisiz kaldı. Hal böyle olunca zevksiz ama mücadele gücü yüksek bir ilk yarı izledik.

İkinci yarıya daha hızlı başlayan taraf Trabzonspor'du. 54'te Visca, net ötesi bir golü kaçırdı. Eski Visca olsa o golü kaçırmazdı. Topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay da iyi uzanıp golü önledi.

Hakem Meler'in, Crespo'ya çıkardığı ikinci sarı kart doğruydu. Çünkü maç boyunca bütün ayak basmalara sarı çıkardı hakem. Jesus, takımı 10 kişi kalınca hemen hamle yaptı ve Batshuayi'yi çıkarıp, Lincoln'ü oyuna aldı.

H H H

Maç boyunca çok fazla ön plana çıkmayan Bakasetas, raket gibi sol ayağı ile Maxi Gomez'e o kadar güzel bir pas çıkardı ki, Gomez hem Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğini ustaca bozdu, hem de klasına yakışır bir golle Akyazı'yı bayram yerine çevirdi. Bu golde asıl aslan payını Bakasetas'a yazmak lazım, çünkü topu koşu yolundaki Trezeuget'ye atsa, pozisyon ofsayt olacaktı. Baka, zor olanı yaptı, ustalık böyle bir şey işte.

Golden sonra Trabzonsporlu oyuncular adeta goıl kaçırma yarışına girdiler. Oyunun son bölümünde Avcı'nın sahanın en iyi iki oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ı çıkarıp, Hamsik ve Enis Bardhi'yi oyuna alması riskli iki değişiklikti. Bu arada Eren Elmalı da Trabzonspor'a geldiği günden beri en iyi maçını çıkardı. Maçın son dakikalarında Umut Bozok art arda öyle 3 pozisyon kaçırdı ki… Akıl alır gibi değil. Bordomavili takımın hücumcuları biraz becerili olsalardı derbi farka giderdi.

Yine de 2-0 mükemmel sonuç Trabzonspor için.

Sonradan oyuna giren Djaniny, Trezeguet'ye müthiş bir gol attırdı.

Trabzonspor 6 puanlık derbiyi kazanarak, şampiyonluk yarışına ortak oldu. 'Bizi Dünya Kupası'ndan sonra görün' diyen Abdullah Avcı, haklı çıktı.

Trabzonspor, 107 dakikalık derbide bu sezonun en iyi maçını oynarken, tıpkı Samsunspor kupa maçındaki gibi 'iştah şurubu' içmiş gibiydiler.

Bordo-mavili taraftarlar, tıpkı şampiyonluk sezonunda oldukları gibi dün de yılbaşı kartpostalları kadar anlamlı görüntüler verdiler.

Tribünlerde açılan karografi de 10 numaraydı!

Trabzonspor taraftarına da sahada Fırtına gibi esen Trabzonsporlu futbolculara helal olsun. Fenerbahçe ise 11'e 11 oynanan oyunda bile neredeyse hiç hücum yapamadı ya da savunma yapmayı tercih etti.

Fırtına ise, rakibi 10 kişi kaldıktan sonra adeta şaha kalktı.