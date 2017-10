İşin sırrı hızlı oyun!

ALANYASPOR'un oynadığı hızlı futbolu geçen sezon her maçta Beşiktaş ortaya koyuyordu. Beşiktaş bu sezon topu hızlı çeviremiyor; yani süratli oynayamıyor. Bu nedenle de o alışık olduğumuz Beşiktaş'ı bu sezon bir türlü izleyemiyoruz. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor önünde de o hızlı ritminden uzak bir görüntü sergiledi özellikle ilk yarıda. Aytemiz Alanyaspor; Fernandes, Emre Akbaba ve Vagner Love ile öylesine hızlı hücumlara çıktı ki... 'Şeytan üçgeni' gibi müthiş bir üçlü. Tosic, Pepe ve kaleci Fabri çok zor anlar yaşadı bu üçlü karşısında. Emre Akbaba, tek başına bir takım gibi adeta. Orta alan ile forvet arasındaki bağlantıyı kuruyor. Defanstan çıkan toplarda oyun aklı oluyor. Bu sezon her maç üstün bir performansla (karınca gibi çalışkan) oynuyor Emre Akbaba. Dünkü maçta da takımının en etkili ismiydi Welinton ile birlikte. Emre, ara transfer döneminde Dört Büyükler'den birine transfer olursa hiç şaşırmam. Beşiktaş; Adriano ile başlayan, Oğuzhan'ın ustalığı ile devam eden bir pozisyonda Cenk Tosun'un akıl dolu golü ile öne geçti. Ama bu gol, evsahibi ekibi öylesine yüreklendirdi ki; o dakikadan sonra oyunun kontrolü Alanyaspor'a geçti. Beşiktaş, bir savunma oyuncusu olan Welinton'un muhteşem golüne engel olamazken; 90'a giden topta Fabri'nin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fabri; Emre Akbaba ve Efecan'ın şutlarını müthiş çıkardı. İki takımda da hücum gücü çok yüksek oyuncular vardı.



Alvaro Negredo nihayet!

Talisca her maçta olduğu gibi dün de topsuz oyunda yoktu. Geçen sezon serbest vuruşları adeta penaltı kıvamında kullanan Talisca bu sezon duran toplarda da ustalığını gösteremiyor. Quaresma ve Babel ise ilk yarıda beklentinin çok altında bir oyun ortaya koydu. Her iki oyuncu, 60'tan sonra gerçek kimliklerine bürününce siyah-beyazlı takımın performansı da bir anda yükseldi. Beşiktaş, ikinci yarıda daha hırslı ve daha hızlı oynamaya başladı. Böyle olunca da büyük baskı kurup, etkili pozisyonlar buldu rakip kalede. Babel'in bazukasını Haydar inanılmaz bir refleksle etkisiz hale getirdi. Beşiktaş oynuyor, Alanyaspor seyrediyordu artık... Tam bu kadar baskıya dağlar bile dayanmaz diye düşünürken, Negredo'nun süper golü geldi. Beşiktaş, maçın son 30 dakikasında oynadığı süper futbolla galibiyeti hak etmişti zaten! Beşiktaş'a hayat veren bir galibiyet oldu bu... Bu sonuç ve son bölümde oynanan harika futbol, Beşiktaş'ın yükselişini başlatan bir kıvılcım olacaktır...