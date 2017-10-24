Uykudan önce!

BEŞİKTAŞ; maça öylesine bir pres, öylesine bir iştahla başladı ki, ilk dakikalarda Başakşehirli futbolcular, adeta neye uğradıklarını şaşırdılar. İlk 10 dakika savunmadan hiç çıkamadı konuk ekip. Quaresma yine ceza sahasına etkili ve milimetrik ortalar kesti. Ama Cenk Tosun, Babel'in eksikliğini çok hissetti. Çünkü Babel, ters koşular yaparak Cenk'e rakip ceza sahasında boş alanlar yaratıyordu. İlk yarıda Quaresma ile Lens, kanat değiştirerek oynadı. Başakşehir, etkili kontrataklar yaparken, Beşiktaş savunması açık vermedi. Pepe ve Attamah, kritik mühadaleleri ile dikkat çekti. Başakşehir'i her zaman olduğu gibi dün de Emre Belözoğlu bir maestro gibi yönetti. Atiba ve Tolgay yeteri kadar oyunun içinde yer alıp, Emre'nin pas bağlantılarını kesemedi. Talisca dün de topla müthiş işler yaptı. Bu oyuncunun en büyük eksikliği topsuz oyunda yeteri kadar olmayışı. Top rakipteyken Talisca'yı ara ki bulasın. O yüzden Atiba ve Tolgay pas istasyonu vazifesi görüp Talisca'yı daha fazla topla buluşturmalıydı.



Ne 5 dakikaydı ama...

Başakşehir, kaptığı her topta takım halinde hızlı hücuma çıktı. Çok adamla Beşiktaş kalesinde gol aradı. Ama geriye dönüşlerde de sıkıntı yaşamadı Abdullah Avcı'nın öğrencileri. İlk yarıda birkaç cılız şutun dışında 'Ah bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir pozisyon izleyemedik. İkinci yarıda oyunun hızı çok kesildi. Beşiktaş rakip kaleye gitmekte zorlandı. Gittiği pozisyonlarda da rakip çok iyi savunma yaptı. İkinci yarıda oyun o kadar sıkıcı bir hal aldı ki, hiç susmayan, takımı ateşleyen, desibel rekorları kıran o Beşiktaş taraftarı bile sessizliğe büründü zaman zaman. Beraberliğe razı bir görüntü çizen Başakşehir oyunun temposunu çok düşürdü, maç adeta 'uykudan önce' masalına dönüştü. Beşiktaş da rakibin duran oyununa ayak uydurunca herkes 'Bu maç golsüz biter' havasına girdi. Ama Başakşehir, önce uyuttuğu Kartal'ı sonra Kerim Frei ile avladı. Ardından Tosic ile beraberlik golünü attı Kartal! 5 dakikalık duraklama anlarında Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynadı ama galibiyeti getirecek golü bulamadı. Dünkü 1-1'lik skor, Beşiktaş'a da Başakşehir'e de yaramadı. Lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada zirveye biraz daha yaklaşma şansını kaçırdı iki takım...