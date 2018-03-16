Ombudsman var haberin var mı?

Kendisine verileceğine dair söz verilmiş hak ettiği alacağını, alamadığı için mahkeme kapılarında dolaşan kaç sporcu var? Böyle bir istatistik yapılmış mıdır bilmiyorum ama herhalde futbol başta olmak üzere hemen hemen her spor dalında binlerce sporcu mahkeme kapılarında hak aramaya devam ediyor.

Aylar, hatta yıllarca süren mahkemeler sonucu çıkan kararlar, kazanan ve kaybeden her iki taraf için de tatmin edici olmaktan çok uzak, çok yıpratıcı olabilmekte...

Son tahlilde, hak arama açısından meşakkatli ve masraflı bir yol da olsa, haklının hakkını koruyan kurumlarımız olan mahkemeler iyi ki var elbette… Ancak, yıllar sonra sonuçlanacak davalarla hakkına kavuşmayı uman sporculardan kaç tanesi, geçen süre zarfında kuşa dönecek bu alacaklarını tahsil edebilmenin çok daha kestirme bir yolunun olduğunu biliyor?

Birçok sporcumuz eminim ki 'Kamu Denetçiliği Kurumu/ Ombudsmanlık'ın adını dahi duymamıştır. Hatta, sporcularımız gibi vatandaşlarımızın da haberi olmadığını etrafımda yaptığım küçük çaplı bir anket sayesinde tespit ettim.

Duyanlar da içeriği konusunda bir fikir sahibi değil...

Kamu Denetçiliği Kurumu, kişiler ve kurumlar arasındaki şikayet konularını mahkemelere gitmeye gerek kalmadan çözmek için çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi garantörlüğünde çok etkin bir kurum.

Bu yüzden başta Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, futbol dahil tüm spor federasyonları ve spor kulüpleriyle anlaşmazlığa düşen sporcu, antrenör ve yöneticilerin, ilk önce kapısını çalması gereken yer orası… Şunu da ilave etmekte fayda var; Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaatla haklılığınızı belgelendirirseniz, ödenmeyen haklarınız için mahkemeye başvurduğunuz zaman bu belgeyi sağlam bir delil olarak gösterip, uzun sürecek mahkemeleri kısaltma şansınız da var.

İyi niyetlerle ve ülkeye hizmet etmeleri maksadıyla oluşturulan nice nice kurumlar, uzun yıllar, gelen giden evrakların ağırlığıyla uykuya dalar, memlekete gerektiği gibi hizmet etmekten uzak kalırlar.

Sonra birisi gelir, gayreti, tecrübesi, bilgisi ve görgüsü ile o kurumu ayağa kaldırır ve ülkeye ve insanımıza gerçekten hizmet eder hale getirir.

Kamu Denetçiliği Kurumu da Baş Denetçi Şeref Malkoç'un liderliğinde insanımızın yabancısı olduğu bir konuda ciddi çalışmalar yapmaya ve yük almaya, elini taşın altına koymaya başlamış.

Başta spor camiası olmak üzere bu büyük hizmetten haberdar olmayıp mahkeme kapılarında vaktini harcayanlara bunu duyurmak da bizim görevimiz olsun.

Sporcu Osman, artık 'Ombudsman'dan haberin olsun.

Başvuracağın adres de şuracıkta bulunsun.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ

KURUMU

Adres: Kavaklıdere Mah.

Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA Telefon : (312) 465 22 00 Faks: (312) 465 22 65 E-Posta: iletisim@ombudsman. gov.tr



KOCA YÜREK KOCAÖMER VE TESYEV

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, memlekette yaşayan engellisine tanıdığı haklarla da doğru orantılıdır. Engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları toplumla kaynaştıracak imkanları sağlayabildiğiniz ölçüde çağdaşsınızdır.

Siz bakmayın aksi ses çıkaran birtakım malum güruha…Gerçek şudur ki, engellilere hizmet konusunda dünyanın çoğu ülkesinden çok daha ilerideyiz. Maddi destekler, evde ayağına kadar giden hizmetler, ailelere ödenen bakım masrafları ve bunun gibi nice destek, dünyanın birçok ülkesinin hayal bile edemeyeceği konuma yükseltiyor ülkemizi….

Engellilere spor yaptırma imkanı konusunda da ülke olarak artık hatırı sayılır sayıda gelişmiş ülkeyi geride bırakan bir yapılanmayı gerçekleştirmişiz. Spor Bakanlığı bünyesinde;

Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular Federasyonları sayesinde engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma ve onları uluslararası alanda ülkemizi gururlandıracak madalyalar almaya teşvik ediyoruz.

Federasyonlarımızın bütçelerine bakınca önümüze çıkan tablo, gerçekten küçümsenemeyecek rakamları karşımıza çıkarır.

Bu federasyonlarımız, sporcu sayıları ve etkinlik miktarlarına göre çok ciddi maddi destek alırlar.

Engelli sporcularımızın uluslararası yarışmalarda ve özellikle de Paralimpik Oyunları'nda hem katılım olarak hem de elde edilen madalya açısından istatistiklerine bakarsanız, ne demek istediğimiz çok daha kolay anlaşılır.

Bu alanda, devletimizin engelli bireylerimize hizmet verdiği kurum ve kuruluşların yanında bir de dernek ve vakıflar vasıtasıyla hizmet eden bu işe gönül vermiş insanlar var. Türkiye Engelliler Spor ve Yardımlaşma Vakfı (TESYEV) bu alanda hizmet veren şimdilik tek girişim… Hayatını engellilere vakfeden Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer'in liderliğinde, birçok hayırseverin gayretleriyle engelli sporuna hizmet etmeye çalışan TESYEV, geçtiğimiz günlerde bizim de katıldığımız 27.Mütevelli Heyeti toplantısını gerçekleştirerek 2020 Mart ayına kadar görev yapacak yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçti. Kendilerini kutluyor, TESYEV'e gönül veren kişilerin,onun gibi kurumların sayısının artmasını istiyor, diliyoruz.

Başarı, gayrete aşıktır TESYEV ve Yavuz Kocaömer ile göğsümüz kabarmaya devam ediyor.

Bir başka gurur vesilesi isim de sporcumuz Gizem Girişmen…Türkiye'de Paralimpik oyunlar tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın… Bedensel Engelliler Okçuluk dalında olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu milli sporcu, sportif alandaki başarısına bir farklı bir boyut katarak Spor Genel Müdürlüğü'nde Dış İlişkiler Daire Başkanı oldu. Onun bu başar-ı sı, tek kelimeyle müthiş bir yürek hikayesidir.

O, engelli bireylerin de, neler yapabileceğinin somut örneğidir. "Sporun en güzel yanı, insana hedef koymayı öğretmesidir. Kendisine ve başkalarına faydası dokunmayan insanların en büyük sorunu, hedef belirleme eksikliğidir...

Başarı hiç kimseye altın tepside sunulmuyor.

En değer verdiğimiz ve en büyük başarılar, en büyük fedakarlıklar göstererek kazandığımız başarılardır. Hayatta sadece kendi sorunlarımızın olmadığını fark edebilirsek eğer, daha dolu dolu ve başkaları için de anlamlı bir hayat sürdürebiliriz. Herkesin mevcut olanağını avantaja çevirme imkanı var. Başarı, yeni olanaklar arayışıyla değil, olanakları disiplinli kullanarak elde edilir." Yukarıdaki satırlar, Gizem kardeşimizin bir röportajından alıntıdır.

"Kader, gayrete aşıktır" derler. Gün gelir, çektiğin zahmet rahmete dönüşür. Başarının da gayrete ve inanca aşık olduğunun delili değil mi Gizem?

Başarıların daim olsun Gizem… Sen tanınan imkanlarla engelli bireylerin neler yapıp, nerelere gelebileceğini gösteren en iyi örneksin...

Ve tabii ki, bu yolculuktaki en büyük desteğin olan annen Seyhan Girişmen'e sonsuz teşekkürler…