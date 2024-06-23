Matematik!

Futbolun felsefesinden eksikleriniz olsa da o derste hatalarınız örtülebilir ama matematik öyle değil… Futbolun matematiğine kılıç çekerseniz, kendinizi yaralarsınız! Karşınızda Portekiz gibi tecrübeli bir rakip varsa ve beraberlik size yetiyorsa, orta sahada koşan, bozan, ısıran oyuncuları ihtiyacınız vardır. Bunu yapmaz ve rakibinize oyun olarak cevap vermeye kalkarsanız hüsrana uğrarsınız. Futbolun matematiği budur ve Montella dün bu matematiğe kafa tutunca hüsranı yaşadı. Kadroyu gördüğüm anda sosyal medyada, "Bu kadroyla işimiz zor… Yunus, Hakan, Orkun, Kerem dörtlüsü sadece ayaklarında top varken iş yaparlar… Bu orta saha çöker ve direnme şansımız kalmaz" türü paylaşımlar yaptım...

Köy görünüyordu ve kılavuza gerek yoktu. Barış Alper, Okay, Samet, Kaan gibi bir orta saha ile başlayıp önlerine Arda ile Kenan ya da Cenk'i koysak matematik bizden yana olurdu ve bu kadar ezilmezdik. Kaliteli rakibi bozamayınca biz bozulduk. Yunus, Hakan, Orkun ve Kerem'in ayaklarına top beklemesi ve Barış Alper'in de önde yalnız kalması nedeniyle altı kişi mücadele ettik diyebiliriz. Hal böyle olunca Portekiz size her türlü gol atar, onlar atamazsa yorgunluk basar ve siz kendi kalenize atarsınız. Montella dün resmen intihar etti. Arda'yı düşünse Güler'di, şimdi muhtemelen ağlıyordur! Çek maçında Montella yine şapkadan tavşan çıkarmazsa grup işini hallederiz. Yoksa evli evine, köylü köyüne döner.