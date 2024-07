İki Mars bi ters!

İsminden değil ama cisminden çekinilmesi gereken bir takım Avusturya… Kadrolarında dünya yıldızı yok ama takım olarak bir yıldız gibi parlıyorlar.

Böyle bir rakibe karşı geri düşmek büyük sıkıntı olurdu. O nedenle ilk atağımızda gol bulmak muhteşemdi.!

Her ne kadar bozuntuya vermeden bildik oyunlarını sürdürmeye çalışsalar da, Barış, Arda, Orkun, Kaan başta oyuncularımızın etkili paslaşmaları Avusturya'nın hesaplarını bozdu.

Hemen belirteyim, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Arda çok daha rahattı ve özgüvenle insiyatif aldı.

Bu ayrıntıyı lütfen kimse atlamasın!

H H H

Özetle ilk 45'te her şey istediğimiz gibiydi. İkinci yarıya doğal olarak Avusturya çok daha baskılı başladı.

Savunmamız arıza sinyalleri vermeye başladığı bölümde Mert Günok çok kritik kurtarışlarıyla maçı elimizde tuttu.

Ardından kullandığımız korner atışında Merih deyim yerindeyse arşa kadar yükselip iki kişi arasından müthiş bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Gol aradığımız sırada golü yiyince maç yine ortaya geldi.

Avusturya can havliyle saldırdı, Bizim Çocuklar da sonuna kadar savaştılar.

Mert'le birlikte Kaan savunmanın kaskosu gibiydiler. Orkun ise hem defansa yardım etti, hem de hücuma. İkişer kişilik oynadılar vesselam. Elbette iki gol atan Merih ve mükemmel kurtarışlar yapan Mert gecenin yıldızlarıydı. Hele hele Mert'in son anda bir kurtarışı var ki, 80 milyonun kalbini test etmiş oldu… Ohh be çeyrek final varmış...

Not: Merih yani diğer adıyla Mars artık en sevdiğim gezegendir!