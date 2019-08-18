Şaşırdık mı!? – Turgay Demir – Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Şaşırdık mı!?

sezona hüsranla başladı. Başka türlüsü de sürpriz olurdu!
Siyah-Beyazlı oyuncular, hazırlık maçında Fenerbahçe'yi yenmiş olan Sivasspor karşısında ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler.
Kanat bekleri Caner ve Gökhan ne savunmada TOP ÇEVİRME muhabbetinde vardılar, ne de hücuma destek anlamında her hangi bir şey yaptılar...

***
Quaresma sistem oyuncusu değil diye bin kez söyledik, sanırım dün en fanatik Q7 hayranları dahi bu gerçekle yüzleşmişlerdir. Bu takımda yeri yok.
Avcı, Başakşehir'deki sistemini aynen uygulamaya devam edecekse iki bekte Pedro ve Douglas oynar, Vida'nın yerinde de Roco ya da Atiba olur. Başka türlüsü olmaz. Gökhan-Caner-Vida üçlüsü üç pas yapamazlar.
***
deplasmanında Adem çok gayretliydi, Dorukhan ilk yarı ona eşlik etti, hepsi bu. Koca Beşiktaş'ın hikayesi iki oyuncu üzerinde dönüyorsa fazla söze gerek yok demektir.
Takım eksik, oynanan sisteme göre tercih edilen oyuncular yanlış, hal böyle olunca mağlubiyet, hatta duruma göre hezimet kaçınılmaz olur.
O nedenle... Yeni sezon için Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalar var:
TAVSİYE: Kanat bekleri Douglas ve Pedro olmalı...
UYARI: Quaresma ile yollar ayrılmalı, takımı bozuyor...
ÇARE: 'ın yokluğunda Umut ve Güven bu takımı taşıyamaz... Golcü şart.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 18 Ağustos 2019, Pazar
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