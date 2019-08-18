Şaşırdık mı!?

Beşiktaş sezona hüsranla başladı. Başka türlüsü de sürpriz olurdu!

Siyah-Beyazlı oyuncular, hazırlık maçında Fenerbahçe'yi yenmiş olan Sivasspor karşısında ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler.

Kanat bekleri Caner ve Gökhan ne savunmada TOP ÇEVİRME muhabbetinde vardılar, ne de hücuma destek anlamında her hangi bir şey yaptılar...

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