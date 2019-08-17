Usta’ya saygı! – Turgay Demir – Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Usta’ya saygı!

Usta’ya saygı!

Öncelikle Cemil Usta sezonu futbolumuz için hayırlı, uğurlu olsun.
Sezon boyu yaşanacak her şeyin USTA'ya yakışır güzellikte olmasını diliyorum.
ilk maçında bugün deplasmanında çıkıyor.
Yeni bir teknik direktör, değişen oyuncular, sakat olan v.s derken bu maç anlamında beklentilerimi çok yüksek tutmuyorum.
Abdullah hocanın Başakşehir'de oynattığı bir sistem var.
Geriden oyun kurmak, kalecinin ayağını sıkça kullanmak ve uzun toplarla öndeki hızlı oyuncuları hareketlendirip gole ulaşmak diye özetlemek mümkün bu sistemi. "Top gerekirse risksiz bölgede biraz fazla dolaşsın ama bizim ayağımızda kalsın" diyen bir teknik adam ...
Peki Beşiktaş bu sisteme ayak uydurabilir mi!?
Zaman içinde olacaktır ama birden bire geçen sezon Başakşehir'in oynadığı oyunu Beşiktaş'tan beklemek mümkün değil.
H H H
Bir defa Karius başta (geri dönme ihtimali beliren) 'in ayakları Mert ya da Volkan kadar iyi değil.
Bir defa bu konuda büyük bir sorun çıkar.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları da öne gitme ve takımı öne itme ezberine sahip.
'ten kalan ezberler var ve bunların değişmesi çok kolay olmaz.
Yani. Yanisi şu; yeni sistemin doğum sancıları olacaktır.
Hazırlık maçlarında da bunun sinyallerini gördük zaten.
Savunmaya yapılan takviyeler, Douglas, Ruiz, Rebocho, Avcı'nın sistemine daha iyi uyabilecek oyuncular.
Ancak birbirlerine uyum sağlamaları için de zaman lazım.
Orta sahada Dorukhan varsa birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkıyor, yanında Atiba ya da Medel olmuş fark etmez...
Hatta iyi bir Oğuzhan da Dorukhan'la birlikte çok faydalı olur.
Ön tarafta Adem ve Tyler Boyd bu sezon Kartal'ın en etkili oyuncuları olabilecek potansiyele sahipler.
Burak Yılmaz iyileştiğinde burada manzara çok daha iyi hale gelecektir. Sivasspor'u hiç izlemedim, son durumları nedir bilmiyorum. Ancak deplasmanlar her zaman zordur ve bu maç da kolay olmayacaktır.
Beşiktaş kazanarak başlayabilirse, özgüven ve moral kazanacaktır orası kesin.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 17 Ağustos 2019, Cumartesi
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