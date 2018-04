Mete ve holiganlar

Bir derbiyi katlettiler; önce Mete Kalkavan, sonra tribündeki bir grup holigan.

Yazık, ayıp, günah… Kim kazanırsa kazansın ama önce insanca oynansın bu maçlar ve adaletli hakemler tarafından yönetilsin.

Mete Kalkavan diye bir hakem var, aldığı her karar birbirinden rezalet.

Hatırlayın, geçen sezon Beşiktaş- Trabzonspor maçında Quaresma, gözünün önünde Yusuf Yazıcı'nın ayağını kırıyordu ve sarı kartla geçiştirdi.

Aynı hakem dün ne yaptı, Pepe'nin sert faulüne direkt kırmızı kart verdi!

Dikkat edin, aynı hakemden bahsediyorum yani farklı hakemler söz konusu değil. Aynı hakem, direkt kırmızılık faulü sarı kartla geçiştiriyor ve net sarı kartlık faulü de direkt kırmızı kartla cezalandırıyor. Çok açık ve net söylüyorum bu arkadaş bir daha hakemlik yapmamalı. Fenerbahçe tribünlerini geren de o, derbiyi bu hale getiren de o.



HAKEMLİĞİ BIRAKSIN!

Mete Kalkavan'ı alt liglere göndermek de çare olmaz, oradaki takımlara yazık! Bu arkadaş hakemliği bırakmak zorunda. Eğer bu ülkede futboldan söz ediyorsak bu eyyamcıları tek tek futbolumuzdan ayıklamalıyız.

Şuraya bakın Türk futbolunun yüz kusür yıllık iki çınarı karşılaşıyor ve her seferinde bir hakem çıkıp maçı çığırından çıkarıyor.

Hatırlayın ligin ilk derbisini de Ali Palabıyık katletmişti. Yetti artık, hakikatten yetti.

Mete Kalkavan'a bakın, önce temsilciyi uyarıyor, sonra yardımcılarını orta sahaya topluyor ve üçüncü kez yabancı madde atılmasına rağmen soyunma odasına gitmek yerine sahanın ortasında bekliyor taa ki Şenol hocanın kafası yarılana kadar.

Yani utanmasa biri hastanelik olana kadar her şeyi seyredecek.

Kimse kusura bakmasın, bugün maç yorumu yapılacak bir durum yok. Mete Kalkavan ve bazı holiganlar futbol konuşmamıza, yazmamıza izin vermediler…