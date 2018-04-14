M.ATİBA

Şenol hoca orta alana Medel- Atiba ikilisini kolarak doğru olanı yaptı.

Böylece Beşiktaş dinamik bir görüntüye kavuşup az ve öz oynadı.

Bu ikili rakip savunmadan dönen topları aldıkları gibi kendi defanslarına da yeterli desteği verdiler.

Böyle olunca öndekilerin çok gazla geri gelmelerine gerek kalmazken arkadakiler ise gönül rahatlığıyla öne çıktılar; özellikle de Caner.

Hem savunma görevini aksatmadı hem iki asist yaptı.

Aynı şekilde Pepe fırsat buldukça öne çıktı üçüncü golün asisti ondan geldi.

Gol demişken Medel'den bahsetmek lazım. Geri koşmak zorunda kalmayınca önde hep diri kaldı Ve pozisyona girdiğinde de füze gibi şutlar attı.

Ya bu çocukların hepsi muhteşem zaten ikisi gol oldu.

Negredo'nun uzun süre sonra gol atmış olması Beşiktaş adına sevindirici.

Çünkü saha içinde ne kadar çok çabaladığını görebiliyorsunuz.

Bunun karşılığını alması gerek.

Maça golle başlayan Kara Kartal ardından özgüvenle hareket ederek maç boyu tempoyu istediği gibi ayarladı.

Quaresma ilk kez topun enini boyunu ölçmeden direkt ortalar yaptı ve bu harikaydı.

Rabonasını Lukac kurtarmasa sezonun golü olurdu.



TAM GAZ UÇAR

Beşiktaş geride kalan iki sezonda, ligin bu haftalarında vites yükseltip şampiyonluğu kucaklamıştı.

Babel, Medel, Atiba, Pepe, Quaresma gibi klas ve tecrübeli ayakları evvel Allah Kartal'ı bu sezonun kalan haftalarında tam gaz uçuracaklar gibi görünüyor.

Akhisar'a gelince; erken gol onların motivasyonlarını bozdu yine de ellerinden geleni centilmence yaptıklarını söylemeliyim.

Sonuç olarak Beşiktaş bu galibiyetle şampiyonluk yolundaki en önemli virajlardan birini döndü.