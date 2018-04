Kusursuz

Beşiktaş kağıt üzerinde zor görünen Göztepe maçını kolay geçerken orta sahayı Necip'le birlikte muhteşem parselleyen, kazandığı her topu öne oynayan ve çabuk oynayan dahası bir de gol atan Medel yıldızlaştı. Şenol hocam yine Oğuzhan ya da Tolgay'dan birini kullanma ihtiyacı duyar mı bilemem ama Medel, o bölgede hem pres anlamında, hem de pas trafiğine katkı anlamında deyim yerindeyse kusursuz fırtına gibi! Beşiktaş'ın çok geniş bir kadrosu var, başka hiçbir takım ideal on birinden beş oyuncudan yoksun çıktığı maçta böyle bir galibiyet alamazdı. Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve Gökhan Gönül yok... Buna rağmen on bir başlayan da, sonradan giren de büyük katkı verdi. Larin ayağının tozuyla gol attı misal, Beşiktaş'ın bahtsızı Lens ise ne yaptıysa olmadı! Top bile kafayı takmış Lens'e.



AĞIRLIĞINI KOYDU

Hemen belirtelim kolay görünen skorun arkasında Şenol hocanın önemli bir hamlesi de yatıyor olabilir. Güneş 3-1'den sonra sahadaki görüntüyü beğenmeyince Lens'i çıkarıp Vida'yı sağ beke, Caner'i sağ öne çekerken ön tarafa da Pektemek'i gönderdi. Bu hamle Göztepe'nin umutlandığı anlarda maçın kontrolünün Beşiktaş'ta kalmasını sağladı ve rakibin kanatlardan gelmesi zorlaşırken Beşiktaş her iki kanadı da daha iyi kullanmaya başladı. Farklı skor da bu manzarayla geldi zaten. Bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı şov yaparak geçen Beşiktaş yarışın en kritik haftalarında ağırlığını koymaya başladı diyebilirim. Şu anda maç sayıları farklı olsa da Galatasaray'la arasında bir puan alan Kara Kartal, Sarı-Kırmızılı takımın Gençlerbirliği deplasmanında puan kaybedip kaybetmeyeceğini merakla bekliyor... Not: Fikret Orman'ın talihsiz açıklamalarıyla zor durumda kalan Demba Ba elinden geleni yaptı, muhteşem şutunu Fabri aynı güzellikte kurtardı.