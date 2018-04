Tek yumruk!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş geride kalan yedi haftada çok iyi bir performans ortaya koyarak 21 puan toplarsa şampiyon olur. Bu işin bir matematiği varsa bu. Beşiktaş 21 puan toplarsa G.Saray 3 kaybetti demektir, Başakşehir-Galatasaray maçındaki kayıplara göre de Kara Kartal zirveye konabilir. Elbette herkesin başka bir şampiyonluk hesabı var ve G.Saray ile Başakşehir "Biz kendi göbeğimizi kesebiliriz, sezon sonuna kadar kayıpsız gidersek şampiyonuz!" diye bakıyorlar. Bütün mesele bunu başarabilecek güç, motivasyon ve özgüvene sahip olup olmamak.

Başakşehir'in son Akhisar maçında ne kadar zorlandığı aşikar, G.Saray ise çok kötü bir Trabzonspor'u, ofsayttan çıkmayı aklının ucundan bile geçirmeyen bir Burak Yılmaz faktörüne rağmen çok kolay yenmediğini kabul etmeliyiz.

Aynı şekilde Beşiktaş'ın da Alanyaspor karşısında zorlandığını söylemeliyiz.



ŞAMPİYONLUK ŞİFRELERİ

Geride kalan haftalarda her üç takımın puan kaybedebileceği bir çok maç var ve bunlardan iki tanesi birbirleriyle.

Şampiyonluğun şifreleri son yedi haftadaki bazı maçlarda gizli olabilir.

Şenol Güneş ve öğrencileri bu yoldan son iki sezonda iki kez geçip başarılı oldular, dolayısıyla hiç bir hesap yapmadan kalan yedi maçı kazanıp işlerine bakabilirler. Bunu yapacak güç ve kaliteye sahip oldukları tartışmasız.

Alanyaspor maçıyla başlanan seri Göztepe ve sonrasıyla devam edekse Beşiktaş büyük ihtimale üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayabilir.

Bunun manevi hazzı yanında kulüp kasasını dolduracak yaklaşık 60 milyon euro'yu da düşünürsek zafer sadece zafer olmaktan çıkar aynı zamanda finansal bir kurtuluş anlamına da gelir.

Öyleyse tüm camia kenetlenmeli ve bu büyük hedefe sımsıkı sıkılmış tek bir yumruk olarak yürünmelidir. Birlik ve dirlik zafer demek olabilir. Öyleyse; kenetlen Beşiktaşlı ve Kara Kartal'ın gücüne güç kat. Çünkü kalan maçların beşi İstanbul'da ve bu noktada futbolcular ve teknik heyetten sonra en büyük iş Beşiktaş taraftarına düşmektedir.

12. Adam formayı sırtına geçirdiği anda Kara Kartal başkalaşıyor, gücüne güç katılıyor ve zafere doğru çok daha hızlı kanat çırpabiliyor. Haftalardır dinlenme yani pençeleri ve gagayı keskinleştirme operasyonu yapıldı varsayalım.

Öyleyse bundan sonra durmak yok tam gaz yola devam.



HAFTANIN YORUMU



1- Akhisar-Başakşehir: Başakşehir 1-0 geri düştüğü maçta ölüp ölüp dirildi. Bu diriliş de kurallara pek uygun değildi çünkü galibiyet golü öncesi tribündekiler de, ekran başındakiler de topun tamamının son çizgiyi geçtiğini görmüşlerdi. Göremeyenler ise hakem ve yardımcılarıydı.



2- Beşiktaş-A. Alanya

Geçen hafta çok kötü oynayan Beşiktaş, Adriano, Medel ve Q7'nin yokluğunda tüm kreatif oyuncularını sahaya sürünce ilk yarıda şov yaptı ama 2. yarıda koşmak şöyle dursun yürümekte bile zorlandı. Talisca'nın sıradışı golü Kara Kartal'a belki de ligin en kritik üç puanını getirdi.



3-G.Saray-Trabzon

Galatasaray iyi oynayarak kazandı bu net ama Burak Yılmaz sahada yoktu bu daha net! Burak ofsayta düştü demek doğru değil çünkü ofsayttan hiç çıkmadı! Garip, ilginç, hiç bir şey yapmayan Burak ve iki genç oyuncunun yani Okay ve Abdülkadir'in kaptırdığı iki top maçı bitirdi. Abdülkadir top kaptırdı diyorum ama o kapış sırasında hafif bir faul de vardı gibi. Galatasaray çok önemli bir galibiyet almayı bildi.



4-Kayseri-F.Bahçe

Şampiyonluk yarışında üç rakibinin gerisinde kalan F.Bahçe baskıdan kurtulunca çok daha rahat oynamaya başladı. Aatif bu rahatlıkla iyi futbolunu harika bir golle süslerken, maça olumsuz yönde damgasını Kayseri'nin 3. kalecisi Vedat vurdu. Talihsiz bir maç oynadı.



5- Malatya-G.Birliği

Malatya, G.Birliği'ni farklı yenerken bu hafta oynayacağı Başakşehir maçına çok daha rahat çıkma şansı yakaladı. Buna karşılık öne geçtiği maçı farklı kaybeden G.Birliği ise G.Saray maçı öncesi ateş hattına düştü. Her iki takımın bu durumu, Başakşehir ve G.Saray'ı yakından ilgilendiriyor.