Alev gibi – Turgay Demir – Fotomaç ;
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HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Alev gibi

    Lig ateşi tüm hızıyla yanıyor; geride kalan haftalarda hiç kimse için kolay maç yok.
    gibi, kendi sahasında rekor üzerine rekor kıran bir takım karşısında deyim yerindeyse tir tir titredi.
    Kağıt üzerinde kolay maç olarak görülüyordu belki Alanyaspor karşılaşması ancak çim üzerinde öyle kolay olmadı.
    , Quaresma, Adriano gibi üç önemli oyuncusundan yoksun kadro yapan Şenol hoca, Lens'e de önemli bir ders verdi; gerekirse 'yı ya da başka birini oynatırım, Quaresma'nın yokluğunda asla sana mecbur olduğumu düşünme!
    Lens mesajı aldı mı bilmem ama Güneş ikinci yarıda da "Gir kendini göster" dedi. Peki Lens gösterebildi mi? Hayır!
    Maçın ilk yarısında topun tek sahibi olan Beşiktaş iyi bir oyun sergiledi.
    Önündeki Talisca'yla iyi anlaşan Gökhan sık sık öne çıktı, rakibin durumunu bozdu, aklını karıştırdı.
    Nitekim Gökhan'ın son çizgiye koşu yapıp savunmayı şaşırttığı bir pozisyonda Talisca kendisi için yeterli bir açı bulup harika bir gol attı.

    DEĞİŞİKLİK İŞE YARAMADI
    İlk 45'te Oğuzhan-Talisca-Tolgay- Atiba paslaşmaları topun Beşiktaş'ta kalmasını sağlarken ikinci golü atabileceği pozisyonlara da girdi. Ancak finalde pas-şut tercihlerinin yanlış olması 'nun etkili oynamasını önlerken Babel'in sıradanlığı da bu görüntüye katkı yaptı.
    İkinci yarıda Beşiktaş'ın kreatif orta saha oyuncuları yorulunca Alanyaspor daha derli toplu göründü.
    Şenol hocanın kanatlara canlılık getirmek adına yaptığı Negredo- Lens değişikliği çok işe yaramadı çünkü Lens yine bildik sıradan hallerdeydi.
    Sonuç olarak Beşiktaş zorlansa da çok önemli olan üç puanı hanesine yazdırdı.
    Bununla birlikte Togay, Oğuzhan ve Atiba'nın sarı kart cezalısı olması ve Talisca'nın sakatlanması Beşiktaş adına talihsizlik oldu.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 01 Nisan 2018, Pazar
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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