Kritik 21 gün

Şampiyon kim olacak;

Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Başakşehir mi? Elbette üç takımın da kendilerine göre avantaj ve dezavantajları var bu nedenle herkesin merak ettiği soruya net bir cevap vermek mümkün değil!

Şunu söylemeliyim ki bana göre artık F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok denecek kadar az. Peki diğerleri için neler söylersin derseniz iyi bir kaç cümlem var...

Her şeyden önce önümüzdeki 21 günlük süre çok kritik.

Beşiktaş'ın bu dönemde lider olabileceğini düşünüyorum.

Sağlam kadrosuyla Beşiktaş kalitesine yakışır bir performans sergilerse bu süre sonunda lider olur diye düşünüyorum. Yani derbiden önce lider, ondan sonra sezon sonuna kadar öyle gider!

G.Saray'ın bu zorlu dönemeçte arabayı devirmeden yürümesi kolay görünmüyor.

Özellikle deplasmanlarda puan kaybetmeleri büyük ihtimal, kaldı ki, iç sahadaki Trabzonspor maçı da hiç kolay değil. Bizimkisi öngörü, yanılırsam ve G.Saray derbiye aradaki puan farkını koruyarak çıkarsa şampiyon olabilir.

Geldik Başakşehir'e...

Onlar hiç kaybetmeden yürümek sorundalar ama her hafta kaybetme ihtimalle var.

Çünkü yolun bu bölümü konusunda tek tecrübeleri geçen sezona ait. Şampiyonluk gerilimini taşımaları kolay değil. Buna rağmen kayıpsız gider ve Galatasaray'ı da yenerlerse şampiyon olurlar.

Benim düşüncem bu, iş derbiye kalmadan belli olur.

Derbi öncesi Beşiktaş lider olduğu takdirde bir daha bırakmaz, aynı şekilde G.Saray derbiden lider çıkarsa kalan maçlarını bir şekilde kazanır. Başakşehir ise kazanarak gitse bile kağıt üzerinde kolay görünen maçlarda puan kaybetme ihtimali var.

Dolayısıyla çok değil, 21 gün sonra bu ligin patronu belli olur. Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş mı tekrar zirveye kurulur lige yeni bir patron mu gelir, onu zaman göstereecek...



Medel'e güven hocam

Beşiktaş şampiyonluğa koşacaksa en kritik oyuncusu Medel... Şenol hocam bu oyuncusu cephe gerisinde yani savunmada kullanmaktan vazgeçer ve orta sahada kullanırsa Beşiktaş gücünü tam olarak sahaya yansıtır.

Kartal'ın neredeyse tüm oyuncuları iyi pas yapabiliyor dolayısıyla daha iyi paslaşmak için Tolgay ya da Oğuzhan'dan birini sahaya sürmek şart değil.

Kaldı ki, bu yapılınca öndeki dört oyuncu çok fazla geri gelmek zorunda kalıyorlar.

Bence Medel- Atiba ikilisi kalan haftalarda orta sahanın vazgeçilmezleridir.

O takdirde takımı öne itecekleri gibi, geriye de destek vereceklerdir.

Hal böyle olunca Lens- Taisca-Babel ve Negredo'da geri tarafı düşünmeden önde kendi işlerine bakacaklardır. Onlar kafaları rahat şekilde işlerine odaklandıklarında zaten sorun kalmaz.



AYIP!

Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında Boluspor'dan yarım düzine gol yedi ve bunun hafife alınacak bir tarafı yok.

Sahaya çıkan ilk 11'de; Volkan, Şenor, Ozan, Soldado, Aatif, Mehmet Ekici var ve bu takım sahadayken durum 3-1...

Sonra asların yerine aslar, gençlerin yerine gençler giriyor ve bu kez Guliano, Valbuena, Fernandao sahadayken skor 6-2 oluyor. Yani gençleri suçlamak doğru değil. Onca as sahadaysa taşıdıkları forma için yeterli alın teri akıtmamışlar demektir.

Ayıp!



BJK TV

Beşiktaş taraftarı yıllardır HD yayın bekliyordu sonunda gerçekleşti.

BJK TV bugün Vodafone Park'taki yeni yerinde yayınlara başlıyor. Hem de HD yayınlar bunlar, yani taraftarın gözü aydın.

Bülent Ülgen kardeşime de kolay gelsin, artık işi ağırlaştı. Bundan sonra herkes daha büyük beklentilere girecektir.

Bülent'in tecrübesi var, arkasında da iyi bir ekip var, başaracaklardır evvel Allah.



Yılmaz Şenol

Bir gün önce beni teselli ederken ertesi gün Yılmaz Şenol kardeşimin kendisi çok büyük bir acıyla sarsıldı ve sevgili eşini kaybetti.

Rabbim eşinin mekanını Cennet eyleye ve Şenol ailesine sabırlar vere. Bu acıların tesellisi yok yapacağımız tek şey kainatı yaradana sığınmak. Tek sığınak orası.