İntihar!

Şenol Güneş inadından vazgeçmeyince Beşiktaş güle-oynaya kazanacağı maçı kaybetti. Oysa önünde çok iyi bir örnek vardı… Aykut Kocaman orta sahada sağlam durarak Başakşehir'i pozisyon vermeden yenmişti. Şenol hoca Medel-Atiba ikilisiyle başlayıp oyunu bu bölgede tutmayı aklından bile geçirmedi.

Aksine en büyük enerji kaynağı Medel'i cephenin en gerisine, savunmaya çekti, üstelik rakipte iki metrelik Adebayor varken! İnanılır gibi değil.

Bana göre oyunun kaderini belirleyen gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesiydi.

Orta sahada Atiba ve Tolgay öyle hatalar yaptılar ki, rakibe sundukları ikramların haddi hesabı yoktu.

İşin ilginç yanı Şenol hoca da seyretti bu durumu.

Elinde Vida gibi bir stoper varken, elindeki en iyi 8 numara olan Medel'den stoper yapmak ve bundan inat etmek garip!.

Beşiktaş orta sahada yoksa sahanın hiçbir yerinde yok. Buna rağmen Başakşehir'in savunma oyuncuları ve kalecisi Volkan Babacan yaptığı net hatalarla ilk yarıda Beşiktaş'a iki pozisyon verdiler ama Beşiktaş'ın bunu değerlendirecek hali de yoktu.

Yemeklerine uyku ilacı falan mı katılmış (!) yoksa bütün gece madende mi çalışmış bu çocuklar bilmiyorum ama ne yürüyecek halleri vardı, ne de topa vurabilecek mecalleri.

Rakip on kişi kalmış manzara değişmiyor.

Beşiktaş ağır aksak adımlarla gol arar gibi yapıyor ama bunlar da öylesine arayışlar.

40'ına merdiven dayamış Adebayor 50 metre adam kovalıyor Beşiktaş'ın yıldızları yanlarından geçen topa dönüp bakmadıkları gibi ayaklarındakini de genellikle rakiplerine armağan ediyorlar.

Sakın kimse Quaresma masalı anlatmasın, on kişinin yürüdüğü yerde Messi olsa hikaye.

Beşiktaş dün kaybetmeyi yerdengöğe kadar hak etti.

Bu kadar isteksiz bir Beşiktaş, bu kadar kötü bir Atiba son yıllarda pek görmemiştik.

Bu yenilgiyle şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın büyük bir avantaj kaybettiği kesin.