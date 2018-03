Saygı ve minnet duygularımla...

Her nefis ölümü tadacak, bizi yaratan Allah'ın emri bu. Yine de zor ölüm acısına katlanmak… Çok zor… Ne var ki; böyle bir acı kapınızı çaldığında "Evde yokum" diyemezsiniz, çaresizce teslim olmak tek seçenek. İşte o andan itibaren yükünüzü hafifletecek tek ama tek şey dostlarınız, sevenleriniz, aileniz...

Ağabeyimle son muhabbetimiz Galatasaray-Karabük maçı sonrasıydı… Bitkin haliyle skoru sordu… 7-0 dedim, inanmadı, moral vermek için söylediğimi düşündü..

"Şansa-bala attınız yedi tane, hakemle falan işte" dediğim anda tüm acılarına rağmen hafifçe doğrulmaya çalışarak, "Şimdi inandım 7 atmışız!" dedi.

Sonra… Sonrası acıların umutlara karıştığı ağır bir süreç, geçmek bilmeyen geceler, gündüzler.

2017'nin 20 Mart'ında ilik vermiştim ağabeyime, bir yıl sonra aynı gün Hak'kın rahmetine kavuştu.

Acımızın tarifi yok… Yok… Yok… Yok… Anne ve baba tarafımdan geniş iki ailem var; bu açıdan şanslı olduğumu zaten hep biliyordum. Bu acı günümde bir kez daha gördüm ki, yıllardır mensubu olduğum Turkuvaz Grubu en az diğer iki ailem kadar sıcak ve cana yakın.

Anlatamam… Acımı nasıl omuzladılar… En başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Serhat Albayrak… Bir insan ne kadar duyarlı olabilirse o kadar duyarlı, o derece dost ve sıcak.

Patron değil, abi, kardeş, arkadaş, can… Allah razı olsun… Genel Müdürümüz Haluk Çimen beyefendi ona keza. Defalarca halimizi, hatırımızı sordu, cenazemizin başına geldi... Ne desem az, ne desem az… İnsan Kaynakları Grup Başkanımız Hakan Karadere, nasıl anlatsam ki size onu… İnsan kere insan… Bir an yanımızdan ayrılmayan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Grup televizyonlarımızın Spor Koordinatörü Serkan Korkmaz, yardımcısı Ender Bilgin kardeşlerim...

Fotomaç'ta yaklaşık çeyrek yüzyıldır birlikte olduğum çalışma arkadaşlarım… Ağabeyimin damarlarında günlerce kanları dolaşan Hakan Gündoğar ve Ercan Şimşek başta A Spor ve A Haber'deki tüm kardeşlerim… Şenol Güneş ve Mehmet Kulaksızoğlu'ndan Mustafa Denizli'ye; sevgili hocalarım, Şansal Büyüka'dan Atilla Gökçe'ye kadar ustalarım, meslektaşlarım… Erman Toroğlu'dan Mutlu Çelik'e kadar tüm eski-yeni hakemler… Telefonlarına bakamadığım, mesajlarına henüz cevap veremediğim tüm dostlar… İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı, ağabeyimiz, dostumuz Adem Avcı… Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel Karadeniz, Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu… Sosyal medyadan acımıza ortak olmaya çalışan tüm güzel insanlar… Ve unuttuğum her kim varsa… Benim ve ailemin acımızı paylaşmakla kalmayıp omuzladılar… Allah hepsinden razı olsun… Binlerce kez… Hepsine minnettarım.

Ağabeyimin son günlerinde, bize en zor açıklamaları dürüstçe yapan Dr. Turgut Akgül, Dr. Perihan Ergin… Çapa Kan Nakli merkezindeki Beşiktaşlı, F.Bahçeli kardeşlerim… Ve çağrılarımıza duyarsız kalmayıp ağabeyime kan vermek için işini-gücünü bırakıp bu hayat telaşında bize el uzatan tüm gönüllü bağışçı kardeşlerim… Daha önce Zeytin Dalı harekatımızın başarısı için dua eden Sudan'daki yetim çocuklarımızın, ağabeyimin ruhuna fatiha okumalarına vesile olan Emel kardeşimden Allah bin kere razı olsun.

Rabbim o yetim yavruların kaderlerini güzel eylesin. Hepsine minnettarım… Minnettarım… Minnettarım.

Not: Yoğun bakım öncesi yaklaşık bir yıl boyunca yaşananlar için kimseye teşekkür etmek içimden gelmiyor.

Belki haksızlık yapıyorum ama içimden gelmiyor...