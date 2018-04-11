Güneş doğacak

Şampiyonluk yarışı ateş hattına dönüştü.

Herkes şapkasını önüne koydu hesabı gözden geçiriyor. Galatasaray, Başakşehir'i yenerse Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kazanmaları halinde hep birlikte "Yargın vaaaar" diye bağırırız. O derece … Galatasaray ve Başakşehir kalan tüm maçlarını kazandıkları takdirde şampiyonlukları çantada keklik.

Ama bence ne Galatasaray kalan tüm maçlarını kazanabilir ne de Başakşehir.

Dolayısıyla bu manzara önce Beşiktaş'ı sonra da Fenerbahçe'yi motive ediyor. Fenerbahçe'nin hesabı üç rakibinin birbirleri ile oynayacakları maçlar dışında da puan kaybetmesi ihtimali üzerine olduğu için Nasrettin Hoca'nın "Yün eğirip, borcunu ödeme" hikayesi gibi. Yani zor!

Beşiktaş'ın matematiği daha dinamik.

Galatasay, Başakşehir'i yenecek Beşiktaş da Galatasaray'ı.

Ve tabii ki kalan diğer maçlarını da kazanacak.

Hesabın ilk bölümü tutarsa derbiden sonrası tutar zaten.

Bu yolda Beşiktaş'ın en büyük avantajı artık cezalı oyuncusunun kalmaması.

Son derece kaliteli kadrosunun Gökhan Töre ve Larin ile daha da genişlemiş olmasıdır.

Son iki yılın şampiyonu herkesin ayaklarının titrediği bu haftalarda öz güvenle yürüyüp istediği sonuçları alacaktır.

Quaresma, Babel, Larin, Negredo, Oğuzhan, Tolgay bazen Medel bazen Pepe devreye girip şifreleri çözerek ligin kalan maçlarının kayıtsız geçilmesinde başrol oynayacaklardır.

Bunların üzerine bir de çilingir Talisca'yı kattık mı ligin üzerindeki bulutların tamamı dağılır ve güneş bir kez daha doğar'



DEM BA BA

Demba Ba, Fikret Orman'ın yaptığı talihsiz açıklamaya rağmen Beşiktaş'a karşı son derece iyi futbol oynadı, harika bir şutu var ki Fabri kıl payı kurtardı.

O psikoloji ile maça çıkıp böyle performans göstermek hiç kolay değildir.

Demba Ba, formanın hakkını verdi bu noktada onu kutluyorum. Ancak Erman hocayı kastedip "Aptallar" şeklinde açıklama yapması Ba'nın çok beğendiğim ahlakına hiç yakışmadı.



BULUT'LU MOTİVASYON

Erol hoca diyor ki, "Başakşehir şampiyon olacak diyerek oyuncuları motive etmek istidim" O da iyi bilir ki böyle motivasyon olmaz çünkü oyuncularınızın kafasında tam da Başakşehir maçına çıkarken; "Bizim hocamız Başakşehir'in şampiyon olmasını mı istiyor" şeklinde sorular oluşabilir. Oluştu mu oluşmadı mı bilemem ama Galatasaray maçındaki Malatya başka Başakşehir maçındaki bambaşkaydı.

Bu arada Fikret Orman'ın Demba Ba açıklamasını eleştirenlerin Erol Bulut'un sözlerini es geçmeleri manidardır.



KOCAMAN TERAPİ

Şenol Hoca'nın Fenerbahçe takıntısı olduğu söylenir.

Var mıdır? Bilemem ama Aykut Kocaman'ın Beşiktaş takıntısı olduğuna iki cihanda şahitlik ederim. En son verilmeyen bir faulden averaj hesabı yapmaya kalkıyor.

Oysa ligde oynanan iki derbiyi adil hakemler yönetse ikisi de 3-1 biterdi.

Bunu görememek için bir insanda ancak Beşiktaş takıntısı olması gerekir.



ALKIŞLAR NECİP'E

Kah yedek kaldı kah yedek bile kalamadı.

Ne oyuna girerken somurttu ne çıkarken burun kıvırdı. Yeri geldi Liverpool'a karşı destan yazdı. Yeri geldi en kritik maçlarda orta sahayı sırtladı.

Hep küçümsendi, birileri onu hiç beğenmedi. Ama o da hiç vazgeçmedi. Son maçta yine destansı bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın çocuğu, Beşiktaş'ın kaptanı dediğin böyle olur.

Helal olsun sana Necip.