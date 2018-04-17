Özgüven ve kalite

Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında en büyük öz güvene sahip olan ekip. Ligin kalan 5 haftasında Babel, Quaresma, Medel, Pepe, Adriano, Oğuzhan, Tolgay ve Talisca kaliteleriyle bu ağır yükü sırtlayacak potansiyele sahipler.

Başakşehir dahil rakiplerin hiçbirisinde bu öz güven yok.

Galatasaray, Başakşehir maçındaki galibiyete aldanırsa bu hafta bile liderliği kaybedebilir. Başakşehir'in Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına baktığımızda Arda'lı kadroların hüsran diye tanımlayabileceğimiz sonuçlar alması doğal görünüyor.

Abdullah Avcı hayatının en büyük başarısına "Arda hatırına" veda ettiğinin farkında değil.

Kalan haftalarda da hatır için Arda'yı oynatmaya devam edeceğini düşünüyorum. 5'te 5 yapma ihtimalleri yok denecek kadar az.

Fenerbahçe'nin de kalan tüm maçlarını kazanacağını düşünmüyorum.

Özellikle iç sahada Bursaspor ile oynayacakları maç onları devre dışı bırakabilir.

Rakipleri panik yapar



Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş güçlü kadrosu, maça ağırlığını koyan yıldızlarıyla bu sene de şampiyonluk kupasını müzesine götürebilir.

Rakipleri heyecan panik karışımı bir duygu yaşıyorlar ve bu sahadaki hallerinden belli. Beşiktaşlı oyuncuların heyecanı ise özgüven dolu.

En kötü günlerinde bile kendinden emin hareketleriyle maça damga vuran yıldızları ligin kalan haftalarında şampiyonluk için gereğini yapacaklardır.

Son haftalardaki galibiyet serisinin Malatyaspor maçında da sürecektir.

Sonrasında derbide de sahada duruşuyla ve iyi futboluyla şampiyonluğu hak ettiğini herkese kanıtlayan bir Beşiktaş izleriz bana göre.

Kara Kartal'ın bir de kupa derbisi var. Şenol hocanın altarnatif oyuncuları kullanarak Fenerbahçe maçında farklı bir strateji kullanacaktır.

Bana göre elindeki en hareketli golcü olan Larin ile başlayarak Fenerbahçe'yi şaşırtacaktır.

Kağıt üzerinde avantaj Fenerbahçe'de olsa da tura yakın olan taraf Beşiktaş'tır.



Beşiktaş'ın yıldızları ligin kalan 5 maçının altından kalkacak potansiyele sahip.

Şampiyonluğa yakın.