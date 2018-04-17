Özgüven ve kalite – Turgay Demir – Fotomaç ;
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HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Özgüven ve kalite

    şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında en büyük öz güvene sahip olan ekip. Ligin kalan 5 haftasında Babel, Quaresma, , , Adriano, Oğuzhan, Tolgay ve kaliteleriyle bu ağır yükü sırtlayacak potansiyele sahipler.
    dahil rakiplerin hiçbirisinde bu öz güven yok.
    , Başakşehir maçındaki galibiyete aldanırsa bu hafta bile liderliği kaybedebilir. Başakşehir'in ve Galatasaray maçlarına baktığımızda Arda'lı kadroların hüsran diye tanımlayabileceğimiz sonuçlar alması doğal görünüyor.
    hayatının en büyük başarısına "Arda hatırına" veda ettiğinin farkında değil.
    Kalan haftalarda da hatır için Arda'yı oynatmaya devam edeceğini düşünüyorum. 5'te 5 yapma ihtimalleri yok denecek kadar az.
    Fenerbahçe'nin de kalan tüm maçlarını kazanacağını düşünmüyorum.
    Özellikle iç sahada ile oynayacakları maç onları devre dışı bırakabilir.

    Rakipleri panik yapar

    Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş güçlü kadrosu, maça ağırlığını koyan yıldızlarıyla bu sene de şampiyonluk kupasını müzesine götürebilir.
    Rakipleri heyecan panik karışımı bir duygu yaşıyorlar ve bu sahadaki hallerinden belli. Beşiktaşlı oyuncuların heyecanı ise özgüven dolu.
    En kötü günlerinde bile kendinden emin hareketleriyle maça damga vuran yıldızları ligin kalan haftalarında şampiyonluk için gereğini yapacaklardır.
    Son haftalardaki galibiyet serisinin Malatyaspor maçında da sürecektir.
    Sonrasında derbide de sahada duruşuyla ve iyi futboluyla şampiyonluğu hak ettiğini herkese kanıtlayan bir Beşiktaş izleriz bana göre.
    'ın bir de kupa derbisi var. Şenol hocanın altarnatif oyuncuları kullanarak Fenerbahçe maçında farklı bir strateji kullanacaktır.
    Bana göre elindeki en hareketli golcü olan Larin ile başlayarak Fenerbahçe'yi şaşırtacaktır.
    Kağıt üzerinde avantaj Fenerbahçe'de olsa da tura yakın olan taraf Beşiktaş'tır.

    Beşiktaş'ın yıldızları ligin kalan 5 maçının altından kalkacak potansiyele sahip.
    Şampiyonluğa yakın.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 17 Nisan 2018, Salı
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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