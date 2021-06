Beşiktaş’ın yeni transferleri...

Sokaktaki Beşiktaşlılar son günlerde bana hep şu soruyu soruyor; "Beşiktaş hangi transferleri yapacak, yıldızlar takımda kalacak mı?" Açık ve net belirtelim; Şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarında önemli yol almaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la henüz resmi bir sözleşme imzalanmadı ama sorun yok. Sergen Hoca birkaç gün içinde yeni sözleşmeye imza atacak. Zaten Beşiktaş'la Sergen arasında yazılı olmayan bir gönül bağını belirtmeme gerek yok. İki önemli transfer de yolda... Milli futbolcumuz Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına varıldı. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli golcümüz Kenan; Beşiktaş'a uzun yıllar başarıyla hizmet edecek kalitede bir forvet.. Geçen sezon Alanyaspor'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Salih Uçan da çok yakında Kartal oluyor.



Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu fabrikasından fışkıran yeteneklerden biri olan Salih Uçan da Beşiktaş'ta büyük başarılara hazır gibi... Salih'in genç yaşta yaşadığı Fenerbahçe ve yurtdışı maceralarının ona büyük tecrübe kazandırdığını biliyorum. Doğrusu bu iki transferi çok beğendim.. Tabii ki transfer her zaman riskleri de barındırır. Beşiktaş için şu anda en iyi transferler; Rosier, Ghezzal ve Aboubakar'ın takımda kalması olur. Üç oyuncu da bu sezon Beşiktaş'ta performans sezonlarını yaşadı. Yönetici arkadaşlar zorlanacak ama Şampiyonlar Ligi'nde başarı için bu isimlerin takımda kalması gerekiyor. Hele hele yabancı oyuncu sınırı saha içinde 8'e düşeceği için bu sezon kumar oynamaya gerek yok.



Biliyorsunuz; Ghezzal ve Rosier Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişlerdi. Kulüplerinde gözden çıkarılmışlardı ama Beşiktaş'ta parladılar. Talisca örneğindeki gibi bu futbolcuların kulüpleri belki de taş atmadan, kolu yorulmadan büyük bonservis ücretlerini kasalarına koyacaklar. Beşiktaş oynatacak, onlar kazanacak! İşte yıllardır bu yüzden kiralık oyuncu transferine karşıyım.



YABANCI SINIRI SORUNSALI

Türk futbolunda her sezon olduğu gibi bu sezon başı da yabancı futbolcu sınırı tartışılıyor. Kontenjan sayısı sürekli değişiyor. Gelecek sezon 14 yabancı kadroda olabilecek ama sahada sadece 8'i sahada olabilecek. Tabii ki kural şimdilik böyle ama her an değişebilir. Böylesine önemli kararlar alınırken TFF ve Kulüpler Birliği birlikte masaya oturmalı ki; kazanan Türk Futbolu olsun. 50 yıldır futbolun içinde olan biri olarak hep şunu söyledim; yabancı serbest olsun ama kaliteli oyunculara izin verilsin...



Maalesef yabancı futbolcu transferlerinde futbolcu simsarları kulüp yöneticileriyle işbirliği halinde. Birkaçı haricinde tüm kulüplerimiz maddi yönden berbat durumdalar. Birçok kulübün borcu iki yıl sonraya ötelendi ama iki sene sonra daha büyük facia olacak. Yayıncı kuruluş iki aydan bu yana kulüplere ödeme yapmıyor. Maddi sıkıntılar günden güne büyüyor.



TFF ve Kulüpler Birliği hemen bir araya gelmeli Türk Futbolundaki sorunlara neşter vurmalı. Kulüplerimiz yaşanan zorluklardan ders çıkarmalı ve ayağını yorganına göre uzatmalı. Hep belirtiyorum; gelecek altyapıda... Türk futbolunun kurtuluşu yetenekli Türk gençlerine güvenden geçiyor.