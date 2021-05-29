Beşiktaş’ın yolu

Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapattığı sezonun ardından büyük mutluluk yaşıyoruz. Ama teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptığı açıklama gibi, 'nasıl şampiyon olduk, nasıl kupayı kaldırdık' övünmeleriyle günlerimizi geçirmeyeceğiz. Hep söylemişimdir, futbolda dün yoktur.

Her zaman doğru projelerle başarıya odaklanma vardır.

Beşiktaşlı dostlara hemen müjdeyi vereyim. Teknik Direktör Sergen Yalçın çok kısa zaman içinde yeni sözleşmeye imza atacak. Yönetim ile Sergen Hoca arasında sıkıntı varmış gibi gösteriliyor ama böyle bir şey kesinlikle yok. Benim tanıdığım Sergen para pazarlığı yapmaz.

Beşiktaş; Sergen'den, Sergen de Beşiktaş'tan kolay kolay kopamaz.

Beşiktaş, Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanlar gibi paraları sokağa atmayan bir başkan ve yönetici kadrosu var. Sergen Hoca gibi bir değer de çok büyük kazanç.

Yani elimizde çok kaliteli un var, şeker var. Artık lezzetli bir helva yapma zamanı...

Burada şunu da eklemek istiyorum; altyapı altyapı altyapı...

Geçtiğimiz sezon; Ersin, Rıdvan gibi gençlerimiz nasıl da formalarına sahip çıkıp çok başarılı oldular. Yine altyapımızdan çıkan Necip tecrübesi ve fedakarlığıyla en zor anlarda nasıl ortaya çıkıp bizi zaferlere taşıyan isimlerden biri oldu. Utku'nun daha 17 yaşındayken Beylerbeyi'nden düşük maliyetle transfer edilmesini sağlayanların başında geliyorum.

Utku da genç yaşına rağmen kaledeki görevini yerine getirdi ve beni gururlandırdı.

Bu transfer dönemi Beşiktaş için çok önemli bir viraj olacak.

Genç yeteneklerin katılımı ve birkaç önemli komutanla Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur.

Birçokların dikkatini çekmedi ama 16 yaşında Makedon sol kanat oyuncusu Gudjufi transferiyle çok mutlu oldum. Bu genç yetenekle ilgili çok güzel duyumlar aldım.

İzmir Kazandı Geçtiğimiz akşam İstanbul'da nefes kesen İzmir derbisi izledik.

Altay ile Altınordu mücadelesinde kazanan Büyük Mustafalı Büyük Altay oldu. Altay'ın 3. Lige kadar düştüğü kötü serüveninde büyük üzüntü yaşamıştım. Çok şükür artık güzel günler geri geldi.

Altınordu Türk futbolunda devrim yaptı. Sevgili Hüseyin Eroğlu'nun altın gençleri Altınordu'yu tebrik ediyorum. Onlar için güzel günler çok yakında...

İddia ediyorum; Altay'ın Süper Lig'e çıkmasına en çok sevinenlerin başında Göztepe Başkanı Mehmet Sepil gelmiştir. Türkiye çok özel ve güzel bir derbiye tanık olacak.

Tıpkı; 1967 yılında Altay ile Göztepe arasında oynanan ve tüm Türkiye'nin radyo başında nefesini tuttuğu final maçı gibi derbiler olsun...