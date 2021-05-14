Müthiş finale yakışsın

Süper Lig'de bugüne kadar ki, belki de en heyecanlı final için geri sayımdayız. Yarın dananın kuyruğu kopacak. Beşiktaş ile Galatasaray rakiplerini farklı yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe hem kazanacak ise iki rakibinin yenilmesini bekleyecek. Tabii imkansız değil ama çok zor ihtimal. Beşiktaşlıların gözü İzmir'de Göztepe ile yapacakları maçta, kulakları ise GalatasarayMalatyaspor mücadelesinde olacak. Galatasaraylıların ise tam tersi... Herkes biliyor ki, benim gönlümden Beşiktaş'ın şampiyon olması geçiyor. Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Son iki haftada alınan iki yenilgi takımı demoralize etti, keşke olmasaydı ama siyah-beyazlılar Başkan Çebi önderliğinde, teknik teknik direktör yönetiminde gerçekten çok iyi iş çıkardı. Bunu taraflı tarafsız herkes söylüyor. Takımın kısıtlı bütçesi, transferleri ve kadrosuyla buraya kadar gelinmesi büyük başarı... Bakmayın son iki haftada alınan iki şok yenilgiye... Beşiktaş camia olarak güzel bir sınav verdi. Beşiktaş'ı gösterdiği azimli mücadele için şimdiden tebrik ediyorum. Şampiyon olursa çok seviniriz ama kaybederse de her zamanki gibi; Beşiktaşlı olmanın gururuyla yaşamaya devam ederiz. Tabii ki bu şampiyonluğun en önemli özelliği; mutlu sona ulaşacak kulüp maddi yönden de Şampiyonlar Ligi gelirini kasasına koyacak. Gelecek sezondan itibaren; ligimizde şampiyon olacak takımların Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak olması nedeniyle ligi zirvede bitirmenin belki de maddi anlamı çok fazla olmayacak. Bu sezon çok şey yaşandı. Sezonun ardından konuşulacak çok şey var ama lütfen artık herkes sussun ve sahada futbolcular konuşsun. Umarım son hafta maçlarını yönetecek hakemlerimiz de iyi bir yönetim gösterirler ve şaibeye yer vermezler. Ülkemizde futbol çok seviliyor ve biz futbol adamları olarak bu güzel sporun marka değerini artırmalıyız. Yarınki şampiyonluk finalinde bu anlamda Türk Futbolu büyük sınav verecek. Haydi hayırlısı... Herkese sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim.