Hak eden şampiyon

Dün tüm Beşiktaşlılar için hayatlarının en uzun günlerinden biri oldu. Ve şükür ki;

Beşiktaş ŞAMPİYON... Anasının hak sütü gibi helal; BEŞİKTAŞ ŞAMPİ- YON...

Sinir atmosferi yüksek, gergin bir acayip 90 dakika ve hatta 90 dakikalar yaşandı.

Şekerimiz yükseldi, tansiyonumuz bir düştü bir yükseldi ama sonu güzel bitti.

Dünkü maçta aslında yazılacak çok şey yok. Bu gerginlikte daha iyisi olmazdı, olamazdı.

Beşiktaş'ta sahada ter döken herkesi alınlarından öpüyorum.

Aslanlar gibi mücadele eden Ünal Karaman ve ekibine de alkışlarımı yolluyorum. Göztepe forması giyen evladımız Atınç belki en zor maçlarından birini oynadı ama mücadelesi Beşiktaşlıya çok yakıştı.

Tabii son maçta BEFAM'dan yetişen dün Galatasaray'a nefis bir gol atan Malatyasporlu Adem Büyük'ü alkışlamayı unutmayalım.

Böyle maçları oynamak gerçekten çok zordur. Helal olsun Beşiktaş'a, bu şampiyonluğa emek veren herkese...

Beşiktaş için harika bir sezon oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere tüm yöneticileri, Sergen Hoca, teknik ekibi ve özellikle de futbolcu kardeşlerimi teker teker tebrik ederim. Tabii ki bu şampiyonluğun isimsiz kahramanları var. Masöründen, malzemecisine kadar harika bir iş çıkaran tüm emekçiler; varolun, sağolun...

Her zaman her yerde en Büyük BEŞİKTAŞ....