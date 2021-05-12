Panik ve Rıza!

Beşiktaş dün baskılı başladı maça... İstekli hava dakikalar geçtikçe yerini gerginliğe bıraktı. 90 dakika boyunca saha içi ve yedek kulübesindeki endişe gözlerden ve tavırlardan belli oluyordu. Böyle maçlarda beyinlerin ayaklara hüküm vermesi zordur, hatta imkansızdır. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son dakikasına kadar pozisyon bulamazken kalesinde biri gol olmak üzere iki önemli pozisyon yaşadı. Karagümrük ise her zamanki oyunun dışına çıkarak kontra ataklarla gol aradı. Ghezzal'e barikat kurup, taktiklerinde çok da başarılı oldular. Deplasman ekibi kazanmaya gelmişti ve istediğini 10 kişi ile aldı. Ljjajic'in ilk yarıda sakatlanması büyük bir şanssızlıktı belki ama Mensah; Kartal'a hava kattı. Necip her şeyini ortaya koyup arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Onun yenilgiye kızıp formasını yırtması isyandı.

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte sihirbaz Ghezzal barikattan kurtulup sazı yine eline aldı ve harika bir gole imza attı. İşin tuhaf tarafı beraberlik fena bir skor değildi ama Beşiktaş 3 puan ararken acemice bir gol yedi ve şampiyonluğu ateşe attı. Hakem Ali Palabıyık gördüğünü çaldı, fena yönetmedi. Bu takım kısıtlı kadrosuyla çok iyi yerlere geldi ve şampiyonluğu hak etti. Şimdi inanın ne olacak bilemiyorum ama tek bildiğim dün Rıza Çalımbaylı Sivasspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesiydi şampiyonluk yandı, bitip, kül olmuştu. O yüzden şampiyonluk gelecekse Atom Karınca Rıza'nın da büyük katkısı olacak. Sivasspor'un dünkü onurlu mücadelesi Çalımbay'a saygısızlık eden sosyal medya trollerinin kulağına küpe olsun. G.Saray, Malatya'ya kaç gol atar, Beşiktaş Göztepe'yi kaç farklı skorla yener? Sorular... Sorular... Umarım 1993'teki gibi şaibe dolu bitiş olmaz. Olursa futbolumuz yara alır.