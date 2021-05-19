Helal olsun

Ve, Beşiktaş harika bir sezonu geride bırakıyor. Şampiyonluk bizim, kupa bizim...

Doğrusu İzmir Beşiktaş'a çok uğurlu geldi. Hele devletimizin Mehmet Sepil'le birlikte inşa ettiği harika eser Göztepe Gürsel Aksel Stadı; artık Beşiktaş'ın ikinci evi oldu.

Beşiktaş için dünkü kupa finalini oynamak zordu. Ama bu sezona damgasını vuran ve 3 gündür şampiyonluğu doya doya kutlayan Sergen Yalçın ve öğrencileri dün yine alınlarının akıyla sahadan ayrıldılar.

İşte profesyonellik.

Sergen Yalçın'ın kalede Utku'ya şans vermesi bu takımda herkesin değeri olduğunu gösterdi. Beşiktaşlılar seneye hiç korkmasın iki süper genç kaleci yine kaleye duvar örecek.

Necip rakibe nefes aldırmazken, Rosier, Atiba ve Josef'le yine insan üstü mücadele verdiler. Geçen sezon çok eleştirdiğimiz N'Koudou sen neymişsin; mübarek fırtına!

Beşiktaş dün 90 dakika boyunca oyunu kontrol ederken; Ghezzal yine takımı maestro şefi gibi yönetti.

Cezayirli yıldız; harika paslarla Antalyaspor savunmasını allak bullak etti. Ghezzal kalırsa en büyük transfer olur. Rosier de güzel futbolunu şık bir golle süslerken dün oynarken yine gözleri gülüyordu. Rosier Beşiktaş'ı, Beşiktaş da onu çok seviyor.

Antalyaspor 1 aydır bu finali bekliyordu. Ama bu işler beklemekle olmuyor. Bu kadar kötü oynamalarını kimse tahmin etmiyordu.

Beşiktaş hakkıyla sezonu iki kupalı şampiyon olarak tamamladı. Zor günler geride kaldı ve bundan sonra büyük hedeflere yelken açmak.

Bu müthiş sezona emek veren tüm Beşiktaşlılara helal olsun... Dün tribünlerde az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi. Ne kadar da özlemişiz.