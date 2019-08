Taraftar Beşiktaş’a sahip çıkmalı

Her Beşiktaşlı gibi yeni sezonu iple çekiyorum.

Futbolu ve özellikle de Beşiktaş'ı çok özledim.

Geçen hafta da değinmiştim; Tyler Boyd ve Douglas transferleri nokta atışları...

Son yapılan transfer Victor Ruiz ise kaliteli bir kumaş.

Umarım adaptasyon sorunu yaşamadan formaya alışır.

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'ü elinden çıkarıp 3 transfer daha yapacağı söyleniyor.



Dorukhan'ın tabii ki de gitmesini istemem ama madem 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif var, bunu da ekonomik yönden değerlendirmek gerekir.

Beşiktaş 4 sezonun ardından Abdullah Avcı ile yeni bir sezona yelken açıyor.

Tabii ki de bu dönem kolay olmayacak.

Avcı kendi sistemini takıma adapte etmek için uğraşıyor.

Bu önemli dönemeçte her Beşiktaşlı Avcı'ya destek olmalı.

Ben Abdullah Avcı'ya güveniyorum.

Daha sezon başlamadan çatlak seslere anlam veremiyorum.

Hazırlık maçlarında Beşiktaş belki iyi sinyaller vermedi ama unutmamak gerekir ki; bu özel karşılaşmalar; lig için bir ölçü değildir.



Yaşanan sakatlıklar ise büyük şansızlık.

Her takımda zaman zaman böyle şanssız dönemler olabilir.

Önemli olan bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması.

Buradan tüm Beşiktaşlılara sesleniyorum; evet yönetimsel yanlışlar hepimizin canını çok sıkıyor ama takım da taraftardan tam destek bekliyor.

Beşiktaş taraftarıyla oynayan, kazanan ve şampiyonluklara koşan bir takım.

Taraftar olmadan başarı da olmaz.

Kimse unutmasın, koltuklar gelip geçicidir.

Beşiktaş'ın da gerçek sahibi de taraftarıdır.





Ah Oğuzhan ah!

Tabii ki de sezon hazırlıklarında benim gözüm Oğuzhan Özyakup'taydı.

Maalesef ki, bu kamp döneminde üzerindeki ölü toprağını yine atamadı.

Oğuzhan'ın tırnağı bile olmayacak futbolcular kendilerini geliştirerek transferler yaparken bu müthiş yeteneğin günden güne eriyip bitmesine anlam veremiyorum.

Oğuzhan kimseye mazeret bulmasın.

Suçlu kendisi!

Beşiktaş'ın en değerli yıldızlarından biriyken sıradan bir futbolcu statüsüne dönüşmesine üzülmemek elde değil.

Sevgili Oğuzhan kardeşim futbol geçici bir meslek.

Umarım ilerleyen yaşlarında Beşiktaş forması giydiğin bu günleri mumla aramazsın.

Sana bu satırları ayırmamın nedeni sana değer vermem.

Umarım ağabey nasihatlerini dinler, yeniden çıkışa geçersin...



Yusuf Yazıcı gerçeği

Trabzonspor'un öz kaynak düzeninden çıkardığı Yusuf Yazıcı Lille Takımı'na imza atarak hepimizi çok gururlandı.

2.5 yıl önce Türkiye Ümit Milli takımı'nın Almanya ile yaptığı maçı izlemiş;

Yusuf'a hayran kalmıştım.

O dönem Trabzonspor teknik direktörlüğü görevinde bulunan gazetem Fotomaç'taki köşemde Ersun Yanal'a "Elinde Yusuf Yazıcı gibi cevher var" diye yazarak bu genç yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini yazmıştım.

O dönem formasına kavuşan Yusuf çok kısa sürede, Trabzonspor'un ve Türkiye'nin futbol idollerinden biri oldu.



Bundan birkaç ay önce sosyal medyada Yusuf'un arabasıyla yaptığı özel çekimi izlemiştim.

Trabzonlu 7'den 77'ye kişilerle sohbetini izlerken "Önce insan sonra futbolcu" diyerek ona bir kez daha hayran kalmıştım.

Yolun açık olsun sevgili Yusuf... Türkiye seninle gurur duyuyor.

Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkmasında sevgili başkan Ahmet Ağaoğlu'nun büyük başarısı var.

Yusuf Yazıcı'nın satılması da büyük bir başarı.

Ama burada sevgili dostum başkan Ağaoğlu'na bir eleştirim olacak.

Trabzonspor'la ile ilgili her fotoğraf ve videoda sen varsın. Başkan bu kadar ön planda olma.



Hani bir fıkra var ya!

Cehennemde yüksek kazanların başında zebaniler bulunuyormuş.

Yukarı çıkmak isteyenleri zebaniler aşağıya itiyormuş.

Sadece bir kazanın başında zebaniler yokmuş.

Neden diye sormuşlar;

– O Türklerin kazanı.

Görevli zebaniye gerek duymuyoruz.

Zaten içlerinden birisi çıkmak için çaba sarf ettiğinde diğerleri birlik olarak hemen onu aşağıya çekiyor.

Sevgili başkan seni de aşağıya çekmek isteyenler olacaktır. Aman dikkat...

Herkese şimdiden çok mutlu bayramlar diliyorum.

Tüm güzellikler sizinle olsun.