Osimhen'i satın(!)

Galatasaray'a n'oluyor? Galatasaray'da neler oluyor? Cimbom'un böylesine bir dört yılın ardından, geldiği noktada, stratejisi, vizyonu nedir? Bunca sportif başarı, en geniş harcama limiti, her fırsatta gözümüze sokulan pespembe finansal tablonun ardından, bu tatsız, aromasız, keyifsiz sezon öncesi ruh hali nasıl çöktü bu camianın üzerine? Suçlu kim ve suçu ne? Bir tarafta; Özbekler ve Cenk Ergün, diğer tarafta Kavukcu, Gardi ve Buruk şeklinde farklı görüşler, tespitler ve çözüm önerileriyle ortadan bölünmüş iki grup var mı gerçekten? Artık sokakta beni durduran ilkokul öğrencisi bile ''n'oluyo abi bizimkilere?'' diye soruyor.

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Bir Allah'ın kulu yok mu, HERKESE EŞİT UZAKLIKTA kulüp adına konuşacak, eyleme geçecek. "Derin'' sıfatı hangi insan topluluğu isminin önüne gelirse gelsin, kafa karıştırıyor ama Galatasaray'ı diğer kulüplerden farklı kılan şey bu ''derinlik'' olabilir mi? Derin ve olabildiğince geniş bir ortak akla sahip olmak, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurduğu bu kulübün en belirleyici özelliklerinden biri değil mi? Galatasaray'da, futbolun karar vericilerine, başkana, başkana yakın olanlara, başkanın gönülsüzce birlikte çalıştıklarına, "Bir durun artık, birbirinize çelme takmayı bırakın, ortak bir müşterekte buluşun, yeter yahu" diyecek birileri var mı? Ya da bu ''birileri'' söylendiği gibi ortadan ikiye bölünmüş taraflardan birine gaz vermekle mi meşgul?

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Gördüğüm kadarıyla ortadan ikiye bölünmüş olan, futbol karar vericilerinin aklını başına devşirmesini sağlayacak tek bir güç var; TARAFTAR.Sosyal medyada, genel kurulda, tribünde, whatsapp topluluklarında, sohbet odalarında, mail gruplarında kişisel veya grupsal çıkarlara esir düşmemiş, organik hesaplar, kanaat önderleri, duayenler, liderler, NEREDESİNİZ ve olup biten hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Genel olarak başarıdan sıkılma hali, rehavet, şımarıklık ve boş vermişlik içinde olanlar da var. Öyle ya; dört sene üst üste şampiyon olundu, birkaç maç ve tur bazında Avrupa'nın kralı da olundu. Artık ufaktan dağılma, çözülme, dipten kum çıkarma ve yeniden yükselişe geçmek için yeni bir başlangıç noktası belirleme zamanı mı? Beni, meslektaşlarımı her gün soru yağmuruna tutan, komşu, eş, dost, arkadaş, esnaf adına soruyorum; TAMAM MI, DEVAM MI?

"TAMAM'' diyorsanız, Osimhen'i de satın ve boş yere bu kadar insanın duygularıyla oynamayın. Hiçbir Galatasaraylı, ne amaçla yaşattığınızı anlamadığı bu psikolojiyi benimsemek zorunda değil.