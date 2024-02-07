Siyah forma

Büyük felaketin yıldönümünde bir futbol maçının keyfini çıkarmak çok güçtü. Binlerce insanımızı kaybettik, sağ kalanlar da ruhen ağır yaralı. Depremin ilk gününden itibaren bölgeyi yakından takip eden herkes aynı şeyi söylüyor; "yardımların artarak devam etmesi şart". Acılar paylaştıkça az da olsa hafifliyor, hayat devam ediyor. 6 şubat tarihinin kederi Galatasaray'a siyah bir forma olmuş, hava mevsim normalinin üstünde olmasına karşın tribünlerse ilk kez bu kadar boştu. Yine de Sanchez'in kafası ve iki penaltı golüyle üç farklı üstünlüğü yakalamayı bildi sarı kırmızılılar. Alt ligin kifayetli takımlarından Bandırma, çok beğendiğim Hüseyin Eroğlu yönetiminde yılmamış, maçı bırakmamıştı. Önce ilk yarı biterken ardından maçın sonlarına doğru ev sahibi bulduğu gollerle maça ortak olmayı başardı. Son bölümde yedekler, yeniler, gençler ve formsuzlarla sahada kalan Okan Hoca'nın takımı Bandırma'nın yorulmasıyla kalesinde fazla tehlike görmedi. Karşılaşmanın son golünü kaydeden yeni transfer Vinicius'la ilgili olumlu ya da olumsuz bir kritik yapmak için çok erken. Yine de yeni takımıyla ilk resmi maçında gol atmak elbette önemli. Galatasaray'da dün akşam oynayan futbolcuların geneli standardının hayli altında oynadı. Zaha, başta ikinci penaltıda birbirlerine diklenen Barış ve Tete'nin arasına girmesiyle saha liderliğine soyundu ve bence bu tavrıyla takdiri hak etti. Yine de Buruk'un, Zaha'ya sahada biraz daha sakin kalması gerektiğini söylemesi şart.