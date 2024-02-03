Kolay galibiyet

Samsun'daki maçın Galatasaray için zorlu geçeceğini düşünenlerdendim. Bu öngörümü hayli haksız çıkaran bir Samsunspor vardı sahada. Önce duran topta Icardi'nin arkaya aşırttığı topa uçan Nelsson'la, ardından Mertens'in savunma arkasına attığı pası değerlendiren Barış'la bir anda iki farklı öne geçen sarı kırmızılılar ilk yarıyı "tabiri caizse" bir şekilde geçiştirip soyunma odasına girdi. İkinci yarının başında Samsun biraz kıpırdandı ama "tehlike yarattı" demek çok zordu. Moralsiz, dağınık ve sönük oynayan Aktürkoğlu, 65'te yerini Zaha'ya bıraktı. Bu değişikliğin 10 dakika sonrası da iyi performansında büyük efor harcayarak yorgun düşen Mertens yerini Halil'e bıraktı.

Hak ettiğinden çok çok az topla buluşan Icardi'nin bir golü "ofsayt" gerekçesiyle sayılmazken ekrana bindirilen "yarı otomatik ofsayt" görseli benim izlediğimle çelişkiliymiş gibi geldi bana. Arjantinli yıldızın rakip kalenin hemen önünde iki elle omzundan çekildiği pozisyondaysa penaltı kararı çıkmamasını hayli yadırgadım. Sarı kırmızılarda günün iyileri (genelde de olduğu gibi); Mertens, Torreira, Barış Alper ve Nelsson'du. Standartının en altındaki isimse Kaan'dı. Bakalım yeni sağ bek ve yeni golcü transferleri Cimbom'a katkı sağlayacak mı? Daha da önemlisi siz bu satırları okurken gece saat 2'ye kadar bitirilmiş olacak mı? Şampiyonluk iddiasının gerçekleşmesi için mevcut kadro da yeterli olabilir fakat Avrupa'da başarı için bu sorulara olumlu yanıt alınması şart.