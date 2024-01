Joker ve çekirge

Kağıt oyunlarından anlayanlar bilir; satın aldığınız her destede jokerler vardır. Bazı oyunlar jokerlerle oynanır ama 52'lik bir iskambil destesiyle oynanan oyunların genelinde jokerler kullanılmaz. Bir kağıt kaybolduğunda ya da yıprandığında bir jokerin üzerine kalemle eksik olan kağıdın ismini yazar ve o desteyle oynamayı sürdürürsünüz. Her destede iki joker olduğundan üçüncü bir kağıt kesildiğinde yeni deste almak zorunda kalırsınız. Şahsen, dün akşam futbolla, iskambil oyunları arasındaki bu benzeşimi keşfettim. Bir kadroda gereğinden çok sayıda joker olması oyunun fıtratına ters. Kaan sağ bek, Berkan sol bek (kulakların çınlasın; Kuntz), Sanchez sol stoper, Mertens de (iyi oyununa karşın) on numara değiller.

* * *

Üzerine eksik olan parçanın isminin yazarak, bir takımın önemli bölümünü jokerlerle düzerseniz, oynayanların ve izleyenlerin kafaları karışır, oyunun tadı kaçar. Okan Buruk ve Galatasaray futbol aklının mümkün olduğunca az jokerli bir kadro kurması, uyum süreci de dikkate alındığında, bu saatten sonra çok zor sanki. Galatasaray her geçen gün kadrosu palazlanan Fenerbahçe'den ve diğer rakiplerinden çok kendi yoksunluklarıyla cebelleşmekte. Sarı kırmızılı yöneticiler, bir sol bek, bir sağ bek ve çok yönlü bir orta sahayı ivedilikle Okan Buruk'un ellerine teslim etmezse dün akşamki gibi gerilimli maçlara hazırlıklı olmalılar. Hiçbir çekirge sonsuz sayıda sıçrayamıyor keza.