İcardi nerede?

Forvet Halil, Ndombele orta saha, Zaha sol açıkta değil Galatasaray standardı, lig standardını dahi altında oynadılar. İşin acısı; bu durum ben dahil pek çoğumuz için son derece beklendik bir durumdu... Yine de transfer yasaklarını arka arkaya eklemesine ve yıldızı Thiam'ı satmasına rağmen Kayserispor, bu haftaya kadarki performansından uzaktı. Duran topta Nelsson ile gelen gol sarı-kırmızılılara ilaç gibi gelmişti. Bir ara işi-gücü, maçı bıraktım sadece Ndombele'yi hayretle zaman zaman gülümseyerek izledim. Belki Ndombele size çok kötü oynamamış gibi gelebilir ama bunun sebebi, Zaha, Tete ve Halil'e kıyasla daha işe yarar bulmanızdan kaynaklanmıştır. Bir penaltıdan faydalanamayan Kayserispor beraberliği yakaladıktan sonra Demirbay ve Kaan'ın oyuna girişiyle Galatasaray biraz toparladı ancak "sabaha kadar oynasa atamaz" görüntüsünü sürdürdü. Umutların tükendiği bir anda sarı kırmızıların imdadına Hasan Ali Kaldırım yetişti. Hasan Ali, Barış Alper'i çekip düşürmese Kayseri kalesi için hiçbir tehlike yaşanmayacak pozisyonda VAR devreye girdi ve penaltı kararı çıktı.



Galatasaray'ın sahadaki en iyi iki isminden biri olan Mertens net bir vuruşla skoru 2-1'e getirip takımını adeta ipten aldı. İcardi, Davinson hala piyasada yok. Zaha, Tete ve Afrika Kupasındaki Ziyech'ten artık kimsenin umudu kalmadı. Berkan'ın dönüşü hayırlı oldu. "Keşke Yunus Akgün ve Dubois da dönse" diye düşünen Galatasaraylılar eminim çoğunluktadır. Hadi Sanchez'in yokluğu bir süre daha idare edilebilir, Aktürkoğlu cezası bitince döner de herkesin hasretini çektiği İcardi ne zaman sahadaki yerini alacak? Esas merak konusu olan bu... Galatasaray kadro olarak da oyun olarak da güçleneceğine daha çok zayıflıyor. Trabzon deplasmanında Halil ve Ndombele'li bir takımın puan kaybetmemesi mucize olur.