Çıta yükseldi

Önce İcardi ve şimdi de Zaniolo... Muhteşem kariyere sahip olan Nihat Kahveci gibi objektif bir isim "Galatasaray pastanın üzerine çilek falan değil, ejder meyvesi koydu? diyorsa durup bir düşünmek lazım. Galatasaray taraftarı liderlik, şampiyonluğun en güçlü adayı olmanın ötesinde bir umut taşıyor. 'İcardi'yi almak ne kadar zorsa, Zaniolo'yu tutmak da o denli güç olacak' deniyor. Kifayetli bir sol bek olarak Adekugbe'nin de kadroya katılması çok önemli bir katkı sağlayacak kuşkusuz. Yıllardır tüm büyük kulüplere yazılan Kaan Ayhan'ın 'akla bile gelmemesine' ne demeli!.. Sarı kırmızılı yönetim, Buruk yönetiminde ışık saçan teknik heyetini güçlü ve bol alternatifli bir kadroyla önümüzdeki sezonun Avrupa kulvarına hazırlıyor adeta. Çıta yükseldi. Galatasaray taraftarı ve camiası kanatlı bir aslanın sırtında gibi hissediyor kendilerini. İcardi ve Zaniolo'dan birinin elde tutulamaması tolere edilebilir ancak ikisinin birden önümüzdeki sezona başlamaması şu an için takdir edilen yönetimi yıpratabilir. Unutulmasın; Cornelius ve Nwakaeme'nin gidişi, Visca'nın sakatlığı son şampiyon Trabzon'da olumsuz sonuçlar doğurdu. Başkan Özbek, Erden Timur'u belki de sadece bu işle görevlendirmeli; İcardi ve Zaniolo'dan en az biriyle yeni sezona başlamak. Şu ana kadarki idari performans en az futbol takımının sportif başarısı kadar etkileyici...