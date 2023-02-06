12. saniye 12. dakika

Abdullah Avcı, maç günü Twitter'da "bu akşam İstanbul'da fırtına var" diyerek heyecan yaratmıştı. Maçtan önce yayıncının mikrofonuna "Galatasaray'ın geçen sene bize benzer gidişatı var. İştahlı ve arzulu oyunları var. Ciddi şekilde zaafları da var.Baskılı olmalıyız" diyerek 12. saniyedeki golün sinyalini vermişti. Sarı kırmızılılar, Muslera - Torreira ortaklığıyla yenilen golden sonra uzun süre toparlanamadı. Barış Alper, Kerem yine savruk oyunlarıyla yerli oyuncu oynatma kuralına sitem ettiriyorlardı. "Sanatçı Arjantinli" ceza sahasında nadiren buluştuğu toplardan birinde Mertens'e tarifsiz bir asist yaptı ve tabelaya eşitlik geldi. İkinci devre başında Okan Hoca, Barış'ın yerine Yunus'u oyuna sürmesi kimseyi şaşırtmadı ancak Torreira - Berkan değişikliğiyse zannımca çok büyük kumardı. Buruk, Berkan'a çok kritik bir maçın, en kritik dakikasında güvenerek farkını ortaya koydu.

Yunus'un, Rashica ve Barış Alper'den her koşulda iyi olduğunu söylemekten dilimde tüy bitti. Oyuna sonradan giren Yunus, penaltı yaptırarak Icardi'yi golle buluşturmayı başaran isim oldu. Oliveira ile Mertens, son birkaç maçtır sergiledikleri performansın üzerine çıkarak Galatasaray'ı dev maçta ayakta tutan önemli isimler oldular. Kerem'se ikinci yarıda çok daha verimliydi. Okan Hoca'ya bir tavsiyem olacak; madem bu takım bu kadar korner kazanıyor acaba onları da mı Oliveira kullansa… 12. saniyesinde gol olan maçın 12 uzatma dakikasında iki takımdan birinin gol atamaması çok şaşırtıcıydı. Muslera'nın yaşadığı sakatlık sarı kırmızıların dev maç heyecanının önüne geçti. Maçlar kazanılır, kaybedilir, şampiyonluklar da öyle… Fakat Muslera gibi sayısız zaferde başrol oynamış bir kaleci bulmak günümüz futbol evreninde neredeyse imkansız. Geçmiş olsun Muslera; umarım bu kez uzun süre sahalardan ayrı kalmazsın.