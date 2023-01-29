Alkışlar Buruk'a

Belki çok sıkıcı bir ifade ama "kolay maç yok" değerli futbolseverler. Dün akşam 4-0 bitmiş bir maça rağmen bu gerçeği bir kez daha idrak ettik… Giresunspor iyi bir takım olduğunu ligin lideri karşısında da göstermeye başardı. Okan Buruk'un, Abdülkerim'in yokluğunda sol bekte Dubois'yı tercih etmesi ne kadar mantıklıysa Barış Alper'le başlayıp ısrar etmesi o denli tuhaftı. İlk yarıda bir penaltı birkaç da gol pozisyonundan faydalanamayan sarı kırmızılarda Oliveira, Mertens, Kerem ve hatta bir miktar da Torreira standartlarının altındaydı. Icardi gibi bir devi penaltı durduran kaleci Onurcan Mertens'in fırsatçılığıyla gelen Galatasaray golünde hayli talihsizdi. Savunmada toy Emin'e destek olan Dubois harika bir golle farkı ikiye çıkardığında Giresun her an beraberlik golünü bulabileceği kadar büyük bir baskı kurmuş haldeydi. Galatasaray kritik isimlerinin bireysel performanslarındaki düşüşleri, fikstürde doğru döneme denk geldiği için çok şanslı. Neyse ki Okan Hoca oyuncu değişiklerini bu kez tam zamanında yapmayı başardı. Galatasaray öyle ya da böyle kazanıyor. Ümraniye karşısında da kazanması kuvvetle muhtemel. İçerde oynanacak Trabzon maçında, Avcı'nın takımı deplasmanda kötü oynuyor olsa bile hayli zorlu geçecek. Rekordan rekora koşan Okan Buruk'u alkışlamaktan ellerim nasır tuttu. Fakat takımının ezberinde bir iki dokunuş yapmazsa tatsız bir kazaya uğrayabileceğini hesaba katmalı.