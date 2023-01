Dokunulmazlar

Dün akşamki maç tekrar oynansa Okan Hoca'nın tercihi yine aynı on bir mi olurdu acaba? Özellikle sahaya sürülecek üç Türk oyuncudan Abdülkerim hariç diğer ikisinin yine Kerem ile Emre Taşdemir olacağını sanmıyorum. Eksik Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar derli toplu saygıyı hak eden bir mücadeleyle İstanbul'dan puan almayı hayli zorladı. Nuri Hoca'nın yeni kalecisi Leite, ilk maçında muazzam kurtarışlara imza attı. Kerem her zamanki gibi savruktu. Her geçen hafta "vazgeçilmez" olmaktan uzaklaştığını düşünüyorum. Torreira kendisine yakın markajdayken bile sahanın iyiylerinden olmayı başardı. Mertens gibi Oliveira da alıştırdığı performansın altındaydı. Portekizli oyuncu takımının ikinci golünde baş rolü oynamaktan geri kalmadı. Okan Buruk oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldı. Emre Taşdemir ve Rashica yerine belki de ilk on birde sahne almaları gereken Dubois ve Yunus oyuna girdiğinde dakika 80'di. Nuri Hoca ev sahibinin sol kanattaki zaafını değerlendirmeyi nasıl düşünmedi, anlamak mümkün değil. Görüldüğü gibi "ligde kolay maç yok" klişesini sıklıkla duyacağımız haftalara girdik. Buruk'un daha güçlü ve daha şuurlu bir oyun için ideal on birinden bir iki kişinin dokunulmazlığını sorgulaması gerekiyor. Şimdiden söyleyeyim; Giresun maçı dün akşamdan da zor geçecek gibi… Son haftalarda izlediğim Giresun'a "kolay lokma" diyemem. Adana deplasmanında yenilmediler, Kadıköy'deyse kazandılar.