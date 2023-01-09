Buruk ve Icardi

Okan Hoca nefis bir başlangıç kurgusuyla ilk düdükten itibaren dev mücadeleye ağırlığını koydu.

Jorge Jesus'un ne bulduğunu kimsenin anlamadığı Gustavo ile kurduğu üçlü savunma sarı kırmızılar için en maçın en büyük avantajıydı.

Mertens ile etkili duran toplar kullanmaya başlayan Galatasaray golünü bir kornerden buldu.

Oliveira uzak direğe düzgün bir vuruşla Altay'ı avladı.

Sarı kırmızılar tam 25 yıl sonra Kadıköy deplasmanında ilk kez soyunma odasına önde girmeyi başarıyordu.

Kerem ve Rashica ilk yarıda Barış, Mertens ve Oliveira'ya ayak uydursa skor tabelası daha da farklı olabilirdi.

Jesus ikinci yarıda dörtlüye döndü Fenerbahçe hafif bir kıpırdandı.

Başlangıç 11'inde ısrar eden Okan hoca sabırla bekledi ve oyuncu değişikliği yapana kadar direnmekle kalmadı pozisyonlar bulmaya devam etti.

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70 ile 75. dakikalar arası iki hocanın değişiklikleriyle iki takım da başka kimliklere bürünse de maçın gidişatı değişmedi.

Galatasaray çok net pozisyonlar bulmaya devam etti.

Haftalardır piyasada olmayan Icardi o sırada hala oyunda olmasına şaşırılan Kerem'e gol attırarak takımını rahatlattı.

Ardından İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve maç teknik olarak bitmişti.

Büyük Yıldız Icardi tarihe geçecek maça unutulmaz bir imza atmayı ihmal etmedi.

Bu maç sonuçları itibarıyla, kazanan ve kaybeden için gerçekten üç puandan çok daha fazlasıydı.

Etkisi zamanla anlaşılacak.

Okan Buruk dün akşamdan sonra çok uzun süreceğini tahmin ettiğim Galatasaray kariyerinin en önemli yakıtını depoladı.