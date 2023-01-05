Sonuç iyi ama...

Galatasaray'da pek çok eksik vardı ama Ankaragücü'nün en önemli oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yokluğu az buz avantaj değildi doğrusu. Ceza sınırındaki oyunculardan Kerem yedek soyunmuş, Mertens ile Abdülkerim ise sahadaydı. Mertens hırsı ve formuyla vazgeçilmez isimlerin başında geliyor. Sarı kart sınırlarında dolaşırken eminim teknik heyetin yürekleri sık sık ağzına geldi. Maçın başındaki konuk ekip golü tüm statta soğuk duş etkisi yaratmıştı. Taylan'ın sıra dışı golüne yanıt son haftaların forma ismi Barış Alper'den geldi. Tahminimce Barış Alper Fenerbahçe derbisine çıkacak üç Türk isimden biri olacak. Gomis Usta yine görevini yapıp takımını öne geçirmeyi başardı. Muhtemelen Kadıköy'de onu da yine ilk on birde göreceğiz. Buruk'un maç öncesi açıklamalarından anladığım kadarıyla, Icardi'nin o maçta da forma giyme ihtimali hayli az. Oliveira ve Boey'in yokluğu en az Torreira'nın yokluğu kadar olumsuz etkiledi Galatasaray'ı. Ankaragücü'nü ayrıca tebrik ediyorum. Maçı ciddi şekilde istediler. Sarı kırmızılıların başkent temsilcisine üstünlük sağladığı tek istatistik kornerlerdi. Ömer Hoca'nın takımı yenilgiyi hiç haketmedi. Skoru bir kenara bırakırsak; Kadıköy sınavı öncesi çok kötü bir Galatasaray performansı izledik. Torreira'nın yol yorgunluğu, Icardi'nin hazır olmayışı maç günü geldiğinde derbinin favorisi olarak Fenerbahçe'yi işaret edecektir. Bakalım Okan Hoca'nın Jesus'a bir sürprizi olacak mı? Mesela; "tek forvet Barış Alper, arkasında Mertens" gibi…