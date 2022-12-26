Okan’a borçlu!

Okan Buruk'u yetersiz bulanlar online mı? 14 maçta 30 puan ve liderlik… Geç kurulmuş, yeni bir takım ve yeni bir yönetimle… Emre Taşdemir ve Barış Alper'le kazanılan Beşiktaş derbisi… Şampiyon yaptığı, şampiyonluk adayı Başakşehir'i 7-0 yenerek… "Bir var, bir yok Icardi", bitkin Seferovic ve emeklilik arifesindeki Gomis'le… Okan Buruk'un buraya kadarki performansıyla en az Jesus kadar takdir edilmek en doğal hakkı. Onu sosyal medya kurgularıyla "yemek" için aportta bekleyenler online mısınız? Ama Okan Hoca'nın mücadelesi esas şimdi başlıyor. Rakip analizi, forma adaleti, maç önü ve maç sonu demeçlerinde "sıfır hata" hedeflemeli. Eksiklerin tamamlanması kadar fazlalıklardan da kurtulmaya çalışılmalı. Hızlıca takıma kanalize olacak kaliteli yerli oyuncu almak şart. Futbolu aşkla oynayan Mertens ve Gomis, takdiri fazlasıyla hak ediyorlar. Yusuf Demir oyuna girer girmez kalitesini sergiledi; daha çok süre almalı. Icardi'yi tribünde görmek bile Galatasaraylıları mutlu ediyor. Dünkü maçta o olsa tarihi fark kaçınılmazdı. Aslında Kerem'in biraz daha şuurlu bir katkı yapması bile farklı galibiyet için yeterli olabilirdi. Maçın sonunda İstanbulspor'un duran topla bulduğu golle bir çuval incir neredeyse berbat oluyordu. Galatasaray şu an liderse bunu Emir'in şutunu ayağıyla çıkaran Okan'a borçlu. Kötü bir yönetim sergileyen hakem Bitigen bu pozisyonda "aut" diyerek en çok Okan'a haksızlık etti doğrusu. Skor, yaşanan maçın karşılığı olmasa da 662 günlük liderlik hasreti sona eren sarı kırmızıların Sivas deplasmanında işleri hiç kolay olmayacak. Sebebi; ucuz bir kartla cezalı duruma düşen Torreira, Okan Hoca'ya Sivas'ta en çok lazım olan oyuncuydu.