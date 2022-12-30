Akıllarda kalır!

Galatasaray Sivas'ta sezonun en iyi ilk yarı performanslarından birini sahneledi. Okan Buruk, Torreira'nın yoklugunda, Midtsjö'yü yedek bırakmış Berkan ile sahaya çıkmıştı. Rakibinin usta ayakları, Oliviera, Mertens ve Gomis'i durdurmakta zorlanan Sivasspor eksik oyuncularını mumla arıyordu. İlk yarıda Buruk'un talebeleri rakipten çok zeminle mücadele etti. Mertens'in şık golüyle öne geçmeyi başaran Galatasaray Kerem de arkadaşlarının dansına ayak uydurabilse farklı şekilde soyunma odasına gidebilirdi. Genç futbolculara ve Seferovic'e, zorlu zemine rağmen Sivasspor savunmasını yıpratan Gomis ve Mertens'i örnek gösteriyorum. Yaşları ilerlemiş iki büyük kariyerli oyuncu sadece parayla motive olamaz.

Her iki yıldızın da hala tutkuyla ve hırsla sergiledikleri performans takdire şayan. Sivasspor ilk düdükten itibaren ikinci yarıyı domine etmiş ve bir karabolde de beraberlik golünü bulmuştu. VAR kararıyla iptal edilen golde gerekçeyi anlamadım. Endirekt serbest vuruşun sebebi faul müydü, ofsayt mıydı fikir edinemedim. Uzunca bir süre sosyal medyadaki yorumlara baktım, tanıdığım uzmanlara danıştım; nafile… Spiker Murat Yenersoy (beğendiğim anlatıcılardan biridir) gerekçesinin "ofsayt" olduğunu belirtti. MHK'nın bu pozisyona dair bir açıklama yapması bence şart. Tartışmalı iptal kararının ardından maç tabiri caizse "sel rejiminde" aktı. 72. dakikada Midtsjö ile Oliveira değişikliği ev sahibinin hızını bir nebze olsun kesmeyi başardı. Fakat Sivasspor'da Sabi'a isimli müthiş bir topçu vardı. İsrailli oyuncu sezonun en güzel asistlerinden birine imza atarak takım arkadaşı Erdoğan'ı beraberlik golüyle buluşturdu. İkinci yarıdaki kötü futbolla mağlubiyeti hak eden Galatasaraylılar "beraberlik iyi" diye düşünürken 90+5'teki Barış Alper'in golüyle üç puanı ve liderliği kurtardı. Abdülkerim'in muazzam pasını konuşmak isterdim ama bu maçtan akılda kalan tek şey iptal edilen gol olacak. İlk yarıdaki altı dakikayı da ekleyince 115 dakika oynanmış bu maç yıllarca konuşulacak.