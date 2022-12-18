Zarar verebilir

Kerem Aktürkoğlu'nun üçüncü kaptanlığını kutluyorum. Umarım saha içi ve saha dışındaki performansına olumlu yönde katkısı olur. Hayat ve sektörel deneyimim aksi yönde etkileyeceği yönünde şüphe uyandırıyor. Mesela, Oğuzhan Özyakup'ta olduğu gibi. Bence bir takıma kaptan seçilirken, uyruk, yaş ve kontrat eskiliğinden daha önemli kriterler var. Hele hele o takım Galatasaray gibi bir camianın takımıysa...



Kariyerinin son demlerindeki Muslera birinci, Galatasaray'daki son demlerini yaşayan Gomis'se ikinci kaptan. "Üçüncü kaptanlık" deyip geçmemek lazım. Galatasaray'ın ciddi rakipler karşısında üç yenilgi, bir galibiyet ve bir beraberlikle tamamladığı kamp dönemi zannımca hayli olumlu geçti. Takım eksiklerle çalışıp, amaçlar yaparken bir oyun şablonu oluştu ve oyuncu havuzu genişledi. Örneğin; Okan Hocanın gözdelerinden Barış Alper birkaç farklı forvet rolünde oynamayı hazır göründü. Abdülkerim, takımın savunma liderliğine soyunacak kadar özgüvenli.



Yusuf Demir, yok sayılmayacak kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yunus da 'tükenmişlik sendromu' belirtilerinden kurtulmuş gibi geldi bana. Transfer dönemine kadar fazlalıkları ve eksiklikleriyle, önündeki fikstürü az kayıpla geçecek bir Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sezon sonuna kadar taşır. Bir sol bek, bir golcü (İcardi gel-gitlere devam edecek ve Seferovic ocakta gidecekse), bir savunma jokeri alınması şart. Ciddi süreler alan genç ve Türk stoperlerin pişmesiyse hayli zaman alacak kanaatindeyim. Okan Buruk'un işi hiç kolay değil. Gerginliğini hazırlık maçlarındaki hakemlere dahi yansıttı. Hayli yüksek bir kredisi var. Taraftar desteği tam. Daha sakin olması takımın