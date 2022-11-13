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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

13 Kasım 2022 | Pazar

Başroller

Okan Buruk'un Galatasaray'ının birine patlayacağı çok belliydi. Ne acayiptir ki dünya üçüncülüğündeki hocasını derbide yenip, Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyini kupadan eledikten sonra şimdi de Fatih Terim stadında en büyük kankasını yendi.
Birlikte Inter'e gittiği, eski oda arkadaşı, lig ikincisi Emre Hoca'yı… "Galatasaray gol atamıyor", "Galatasaray bireysel yetenekle kazanıyor", "Okan Hoca Ocak ayını görmez", "Icardi yatmaya gelmiş", "Kerem bitmiş" gibi cümlelerin hepsi dün akşam Başakşehir'de çimlere gömüldü.
Yepyeni bir yönetim, yepyeni ve geç bir araya gelmiş bir kadroyla ligin ilk yarısındaki sarı kırmızılar için "başarılı" demek zorunluluktur.
Bu başarının da iki tane mimarı var; Başkan Özbek ve Okan Buruk hoca… Başarısızlığı da , başarıyı da paylaşmak zordur. Ama birbirine omuz atanlar, sosyal medyada birbirlerine giren sponsorlar(!), yetkililer(!) artık rol çalmasın.
Bu kulübün futbol aklı Okan Buruk, en yetkili ismiyse Dursun Özbek'tir.
Herkes rolünü benimserse, tarihe geçecek bir şampiyonluk gelebilir.
Galatasaray, düşmanlığı dışarıda aramayı bırakıp kenetlenmeli.
Dünya kupasıyla keyifleri kesintiye uğrayacak taraftar için 45 gün çok zor geçecek.

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Etiketler :
Okan Buruk, tugay kerimoğlu, Emre Hoca, inter, Başakşehir, Okan Hoca, Fatih Terim, Icardi, Dursun Özbek, Okan Buruk Hoca, Kerem, Galatasaray, Başkan Özbek

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