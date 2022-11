Mauro Icardi

Galatasaray, Barış Alper'li, Emre Taşdemir'li bir on birle sahaya çıktığında maç öncesindeki Şenol Güneş'in "rakibimiz daha kaliteli" demeci aklıma geldi. Geçen sezona performanslarıyla damga vuran Kerem ve Yunus aynı anda yedek kulübesindeydi. Bir süredir ilk 11'e göz kırpan Barış Alper, Icardi'nin muhteşem golünde yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırmayı başardı. Icardi, ilk kez kendine yakışan güzellikte bir gol atarak, taraftarına geciken bir "hoş bulduk" dedi. Dünyayı kasıp kavuran "House of the dragon" dizisindeki Targaryen ailesinin saç rengi Arjantin'liye uğurlu gelmişti. İlk yarıda yapmasa da gürlemese de Galatasaray üstündü. Duran toptan acemice yenilen gol, keyifleri kaçırmıştı. İkinci yarının 45 dakikası, sanki sıfırdan başlayan 90 dakikalık yeni bir maç gibi görünüyordu herkese. Sarı kırmızılılar o maçta da Icardi'nin muhteşem kafa golüyle öne geçmeyi başardı. Oliveira'nın gol pası tarifsiz güzellikteydi. Her şey Galatasaray'ın lehindeydi ve Buruk'un takımı dakikalarca üçüncü gole yakın oynadı. 70'te Mertens'in pasında Icardi'nin direğe takılmasıyla hat-trick kaçırdığı pozisyon unutulmaz bir enstantaneydi. Ardından da Kerem'in direkten dönen şutuyla maçın tansiyonu arşa yükseldi. 83. dakikada Cenk'in füzesinde Muslera'nın olağanüstü kurtarışına kadar sahada sadece Galatasaray vardı. Okan Hoca derbi zaferiyle güç topladı ama şimdi onu Beşiktaş'tan da zor bir rakip bekliyor.