GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 138. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 138. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindedir. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaktır? Fazıl, Fidan sayesinde Selma'nın geçmişte tuttuğu günlüğü hatırlar. Amcaoğullarına bu günlükten bahseder. Amcaoğulları ve kızlar Selma'nın günlüğünü ararken neler yaşayacaktır? Ramazan, Erkan ve Filiz'in birbirlerini sevdiklerini öğrenir. Bunca zamandır kandırıldığını öğrenen Ramazan'ın Erkan'a tepkisi nasıl olacaktır? Elif ve Kenan'ın bebeklerinin cinsiyeti belli olur. Elif herkesten gizlediği sırrını kime söyleyecektir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI