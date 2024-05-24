Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 08:01 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...
Kartal'dan flaş Mourinho sözleri!
DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım nereye gidiyor? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Ferdi'ye dudak uçuklatan teklif!
Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 24 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! 01:27
Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! 01:26
Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum 01:14
Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum 01:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik 01:08
"Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" "Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" 01:08
Daha Eski
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik 01:05
"Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" "Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" 01:01
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! 01:00
Başkan Erdoğan'dan kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik! 01:00
Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar... Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar... 01:00
Serdar Topraktepe: Mağlup duruma düşmemize rağmen... Serdar Topraktepe: Mağlup duruma düşmemize rağmen... 01:00