Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 08:01 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'dan ses getirecek transfer! F.Bahçe'nin eski golcüsü geliyor
Okan Buruk'tan beklenmedik hareket! Hiç konuşmadan...
DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım nereye gidiyor? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Ferdi'ye dudak uçuklatan teklif!
Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 24 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:19
Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! 01:27
Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! 01:26
Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum 01:14
Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum 01:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik 01:08
Daha Eski
"Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" "Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" 01:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik 01:05
"Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" "Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" 01:01
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! 01:00
Başkan Erdoğan'dan kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik! 01:00
Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar... Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar... 01:00