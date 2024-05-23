BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig 20:00 Alanyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

1.Lig Yükselme Play Off 2.Tur 16:00 Bodrum FK - Çorum FK (TRT Spor)

LaLiga 22:00 Girona - Granada (S Sport Plus)

Serie A 21:45 Genoa - Bologna (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

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