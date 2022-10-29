İlaç

Okan Hoca'nın dün akşamki savunma dörtlüsüne bakınca endişelenmeyen Galatasaraylı olmamıştır. Emin sol stoperde, Emre Taşdemir sol bekte Karagümrük gibi ligdeki her takıma gol atabilecek bir takım karşısında ne verecekleri belli olmayan bir ikiliydi. Zevksiz bir ilk yarı izlerken Adnan'ın gördüğü kırmızı kart sarıkırmızılıların imdadına yetişmişti. İlk yarının geriye kalan 15 dakikasında Galatasaray üstünlük kurmayı dahi başaramamıştı. Buruk'un gözde hamle oyuncusu Barış Alper, Kerem'in yerine oyuna girince hücum organizasyonunda ve tempoda gözle görülür bir toparlanma yaşandı. Unutulmak üzere olan bir isimken ikinci değil, üçüncü bahar fırsatı bulan Emre Taşdemir'in kilidi açan golündeki Rashica asisti çok etkileyiciydi. Eksik kalan Karagümrük karşısında Okan Hoca'nın ikinci golcüyü sahaya sürmemesi dikkat çekiciydi. Ama ben bu durumu, tedirgin ve kaygılı oluşundan dolayı anlayışla karşılayabiliyorum. Sayısız gol pozisyonunu savuşturan Viviano muazzam bir performansla direnirken, Galatasaray'da Mertens- Mata değişikliği forvet hattına yeni bir soluk getirdi. Galatasaray teknik patronu ancak 83. dakikada Yunus ve gözlerin aradığı Gomis'i sahaya sürdü. Icardi ile Rashica çıkarken biraz asık suratlı ve tepkiliydiler sanki. Farkı ikiye çıkaran Mata golünde yine Emre Taşdemir katkısı vardı. Sonuçta güç bela derbi öncesi kazanılan 3 puan Galatasaray'a ilaç gibi geldi. İyileştiren değil belki ama katlanılmaz bir ağrıyı hafifleten bir ilaç... İyileşmek içinse bir derbi galibiyeti şart.