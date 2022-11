Of!

Maçın ilk yarısı bittiğinde Ofspor'un kaleyi tutan tek şutu vardı (ama of o ne şuttu yahu!). Miraç Türkyılmaz, soyadının hakkını vererek (Bkz. Kubilay Türkyılmaz) muhteşem bir gole imza attı. İlk yarının geri kalanı Gomis ile Of kalecisi Mithat arasında geçti. Seferoviç bir kere sahneye çıkıp skoru beraberliğe getirmeyi başardı. Anahtar paslar Mata yerine Berkan'dan, şutlarsa gününde olmayan Gomis'ten geldikçe, Galatasaray adına rahat geçmesi beklenen maç beklenmedik ölçüde büyük bir heyecana sahip oldu. Kariyerindeki çıkışı ZTK'ya borçlu olan Yunus hayli tutuk hatta küskün gibiydi. Futbolda böyle garip olduğu kadar bedeli de ağır olan maçlar var. Bir müsabakada her detay, her santim, çok önemli. Dün akşam Galatasaray için kaçırdığı goller nedeniyle kabusa dönebilirdi. Alkışlarım, büyük mücadele ortaya koyan Ofspor'a…