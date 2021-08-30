Gedson önemli

Barış Alper, Nelsson, Cicaldau ve Morutan'ı aynı anda sahaya sürmek cesaret işiydi. Taylan ve Feghouli'nin yedek oluşlarıysa çok dikkat çekiciydi. Hele hele; Terim'in milli maç arasına girerken son iki resmi maçın (belki de) en iyisi Taylan'ı yedek bırakması açıkçası; şaşırtıcıydı.



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Taylan'ın yokluğunda Berkan ağır bir yükün altına girmiş, henüz resmen ideal 11'in santrforluğuna atanmamış Diagne, yalnız bırakılmış gibiydiler. İlk 20 dakika sarı kırmızılılar için bomboş geçti. 6 Avrupa, 2 lig maçının ardından "yine yeni yeniden" kurulan bir takım için bu durum "normal" karşılanabilirdi kuşkusuz.



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20. dakikada Cicaldau rakip kaleci Ertuğrul'un ayakla engellediği bir gol pozisyonuyla taraftarını heyecanlandırdı. Hemen sonrasında Diagne'nin savunma arkasında buluştuğu topu ayağına dolayışı, 5 dakika sonra da Kerem'in "al da at" pasına dokunamayışı tek kelimeyle düşündürücüydü. Böylesi iki fırsat yedek kulübesindeki Mohamed'e gelse en formsuz haliyle dahi birini gol yapardı bence. Orta sahadan rakip ceza sahası içini hatta rakip kaleyi sıra dışı şekilde zorlamasıyla dikkat çeken Cicaldau, takımını öne geçiren golü ilk maçına çıkan Morutan'ın pasıyla bulurken alkışı hak ediyordu.



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Beş dakika sonra kendi kaptığı topta etkili bir şut çıkaran Morutan, Kerem'in attığı ikinci golde de başroldeydi. İlk yarının sonunda Nelsson ve 65. dakikada Taylan iki vahim hatayla Kasımpaşa'ya iki gol hediye edince maç komaya girdi. Terim'in Gedson'u ısrarla isteme sebebini artık daha iyi anlıyorum. Keza; eldeki oyuncularla zorlu maratonu önde bitirtecek bir orta saha kimyası bulmak pek kolay olmayacak gibi duruyor.