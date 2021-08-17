Marcao’nun ayıbı

Marcao'nun Kerem'e saldırması sadece maçın DEĞİL her şeyin önüne geçti bir anda. Her ne gerekçeyle olursa olsun "kabul edilemez" bir davranış.

Marcao'nun kırmızı kartı TFF disiplin talimatına göre doğru.

Böylesine abartılı bir şiddet gösterisinin TFF disiplin kurulu tarafından en ağır şekilde cezalandırılması da yeterli olmayacak (mevzuat uyarınca üç ila altı maç).

Mevzu, Marcao ile Kerem'i "öpüştürüp barıştırarak" geçiştirilecek türden değil.

Galatasaray Kulübü de gereğini yapmalı kanaatindeyim.

Kerem'in olayın hemen sonrasında hocasına "sadece 'sus' dedim hocam" ifadesi dudaklarından net olarak okunuyordu.

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Kerem'i bu denli ağır darp edilmesine rağmen soğukkanlı kalışından ve profesyonelce davranışından ötürü tebrik ediyorum. Galatasaraylı bir sporcu, her ne koşulda olursa olsun kendi takım arkadaşına, -hem demüsabaka esnasında SAL DI RA MAZ! Açık konuşayım bu dehşet verici kavgayı ayıran iki kişinin, sıklıkla kiralan Diagne ve ilk maçına çıkan Cicaldau olması da ayrıca dikkatimi çekti.Konunun takım içindeki daha büyük bir gruplaşmaya dair olma olasılığı da Terim ve yönetim tarafından göz ardı edilmemeli.Maçlar kazanılır ya da kaybedilir ama Galatasaray'ı Galatasaray yapan şeyler, galibiyetler, puanlar değil, değerleridir.Marcao; umarım şu an utancından yerin dibine girmişsindir. Keza herkesin, özellikle de çocuklarıyla maç izleyen tüm ebeveynlerin tüm keyfine kan doğradın.